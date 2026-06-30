Hay alerta amarilla por tormentas, nevadas, vientos y frío extremo para este martes 30 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, nevadas, vientos y frío extremo para este martes 30 de junio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 14 provincias afectadas y este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas regirá en Misiones. En esa provincia, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 30 de junio SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

La alerta amarilla por nevadas alcanzará al sudoeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según informó el organismo, el área será afectada por nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 10 y 30 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual. Además, no se descarta la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

Rige una alerta amarilla por tormentas en una provincia argentina Ricardo Pristupluk

Ante este escenario, el SMN recomienda evitar salir y, en caso de circular, hacerlo únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve. También aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono, contar con alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días y disponer de un kit de emergencia con linternas, mantas, botiquín y medicamentos.

La alerta amarilla por vientos regirá en Río Negro, el sur de La Pampa, el este de Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy. El SMN indicó que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Frente a esta advertencia, el organismo recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes y extremar las precauciones al conducir.

Rige una alerta por frío extremo en seis provincias argentinas SMN

La alerta amarilla por frío extremo alcanza al noreste de Chubut, el norte de Mendoza, San Juan, el norte de San Luis, el sur de La Rioja y el oeste de Córdoba. Según indicó el SMN, este nivel de alerta implica temperaturas que pueden ser peligrosas, en particular para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Ante estas condiciones, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al frío y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar abundante líquido y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Además, señala que, si una persona resulta afectada por el frío, no debe automedicarse y debe consultar con un médico o acudir al centro de salud más cercano.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este martes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 7°C y los 14°C. Se espera una jornada con cielo ligeramente nublado durante casi todo el día, salvo por la tarde, cuando estará algo nublado. Además, durante el mediodía y la tarde se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora y, para el resto de la semana, se prevé que las condiciones se mantengan estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 14°C. Durante la mañana y el mediodía habrá neblina, mientras que por la tarde y la noche el cielo estará ligeramente nublado. Además, durante el mediodía y la tarde se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora y entre el miércoles y el jueves se prevén leves descensos de la temperatura.

En tanto, el SMN informó que en Córdoba la temperatura oscilará entre los 3°C y los 16°C; en Tucumán, entre los 7°C y los 14°C; en Santa Fe, entre los 6°C y los 16°C; en Entre Ríos, entre los 6°C y los 16°C; en Jujuy, entre los 4°C y los 14°C; en Salta, entre los 4°C y los 14°C; en Misiones, entre los 8°C y los 17°C; y en La Rioja, entre los 4°C y los 12°C.

Además, se esperan temperaturas de entre 7°C y 18°C en Santiago del Estero; de entre 2°C y 14°C en San Luis; de entre -2°C y 12°C en San Juan; de entre 0°C y 10°C en Mendoza; de entre 2°C y 11°C en Río Negro; de entre 0°C y 8°C en Chubut; y de entre -3°C y 4°C en Santa Cruz.