Hay alerta amarilla por tormentas para este domingo 15 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo 15 de noviembre en siete provincias. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, este nivel implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las zonas alcanzadas por la advertencia son Mendoza, Neuquén, San Luis, Misiones, el oeste de Río Negro y de La Pampa, y el noroeste de Chubut. En esas áreas se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén acumulados de entre 15 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 15 de noviembre SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse alejado de puertas y ventanas. En caso de encontrarse al aire libre, se debe buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN pronosticó en la ciudad de Buenos Aires una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 26°C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y por la tarde, mientras que al mediodía y por la noche se presentará mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones será del 10% al mediodía y, desde ese momento, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el lunes se prevé una leve suba de la temperatura.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre una mínima de 15°C y una máxima de 24°C. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y al mediodía, cuando habrá un 10% de probabilidad de precipitaciones. Por la tarde se presentará parcialmente nublado y por la noche volverá a aumentar la nubosidad. Para el lunes se espera que el cielo se mantenga nublado, mientras que el martes podrían registrarse precipitaciones durante la primera mitad de la jornada.

En Córdoba, se prevé una mínima de 17°C y una máxima de 29°C; en Tucumán, las temperaturas irán de 20°C a 31°C; y en Santa Fe y Entre Ríos, oscilarán entre 20°C y 30°C. En Jujuy, el piso será de 16°C y el techo de 28°C; en Salta, se esperan valores de entre 15°C y 26°C; y en Misiones, la mínima será de 21°C y la máxima de 32°C.

En La Rioja y Santiago del Estero, las temperaturas se ubicarán entre 22°C y 32°C; en San Luis, se espera una mínima de 19°C y una máxima de 30°C; y en San Juan, los valores irán de 21°C a 30°C. En Mendoza, el termómetro oscilará entre 16°C y 28°C; en Río Negro, entre 11°C y 23°C; y en Chubut, entre 10°C y 26°C. En Santa Cruz, se pronostica una mínima de 9°C y una máxima de 21°C.