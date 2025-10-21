Hay alerta amarilla por tormentas para este martes 21 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rigen alertas amarillas por tormentas para este martes 21 de octubre en al menos tres provincias de la región pampeana y por viento zonda en Mendoza. Según estimó el organismo se trata de fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

A través de su sistema de alerta temprana, el SMN estimó que las lluvias caerán principalmente en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, en el centro y este de La Pampa y el sur de Córdoba. Las precipitaciones llevarán a un descenso de la temperatura: las máximas rondarán los 29°C y las mínimas en torno a los 15°C.

Las provincias bajo alerta amarilla este martes 21 de octubre

Estas provincias serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, que puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Los mayores acumulados se esperan a partir del día jueves 23 de octubre.

La otra alerta amarilla de esta jornada rige para Mendoza. Esta es por viento Zonda, el cual tendrá velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

La condiciones del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, este martes 21 de octubre

En el norte del país no están previstas lluvias y en cambio el día se transitará mayormente soleado con máximas superiores a los 30°C. Por el contrario, en el sur, las mínimas podrían llegar a estar por debajo de los 10°C y la jornada estará mayormente nublada.

Frente a estos fenómenos, el organismo nacional publicó una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar los vehículos bajo los árboles.

Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales.

El tiempo en el AMBA

Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, el martes comenzará con elevadas ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora, con baja humedad y una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 17°C. No se prevén lluvias en un cielo que estará parcialmente nublado.