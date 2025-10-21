Hay alerta amarilla por tormentas para este martes 21 de octubre: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico indicó que se sucederán importantes precipitaciones en la región pampeana y que alcanzan a Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rigen alertas amarillas por tormentas para este martes 21 de octubre en al menos tres provincias de la región pampeana y por viento zonda en Mendoza. Según estimó el organismo se trata de fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
A través de su sistema de alerta temprana, el SMN estimó que las lluvias caerán principalmente en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, en el centro y este de La Pampa y el sur de Córdoba. Las precipitaciones llevarán a un descenso de la temperatura: las máximas rondarán los 29°C y las mínimas en torno a los 15°C.
Estas provincias serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, que puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Los mayores acumulados se esperan a partir del día jueves 23 de octubre.
La otra alerta amarilla de esta jornada rige para Mendoza. Esta es por viento Zonda, el cual tendrá velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
En el norte del país no están previstas lluvias y en cambio el día se transitará mayormente soleado con máximas superiores a los 30°C. Por el contrario, en el sur, las mínimas podrían llegar a estar por debajo de los 10°C y la jornada estará mayormente nublada.
Frente a estos fenómenos, el organismo nacional publicó una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informado por autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estacionar los vehículos bajo los árboles.
- Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales.
El tiempo en el AMBA
Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, el martes comenzará con elevadas ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora, con baja humedad y una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 17°C. No se prevén lluvias en un cielo que estará parcialmente nublado.
