Piden prisión preventiva por tentativa de homicidio para el autor de un ataque antisemita en Palermo
Un vecino arrojó un tubo de aluminio por la ventana a una mujer y su bebé al grito de “¡Judía, qué asco!“
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió procesar con prisión preventiva a un vecino de Palermo por el delito de tentativa de homicidio calificado por odio religioso, porque arrojó un tubo de aluminio desde su ventana contra una mujer y su bebé de ocho meses al grito de “¡Judía!”.
El acusado es Mariano Andrés Corera, a quien Stornelli le imputó haber intentado dar muerte a la influencer Michelle Tamara Schmukler y a su hijo Tomer Ben David. La mujer registró lo ocurrido en sus redes sociales.
El suceso tuvo lugar el 4 de octubre, alrededor de las 13.30, en un edificio situado en la calle Cabello 3961 del barrio porteño de Palermo.
Schmukler relató que, mientras se encontraba en el patio junto a su bebé, escuchó gritos que provenían del tercer piso, donde Corera residía.
Los gritos incluían expresiones de odio como “¡Judía, judía, judía! ¡Qué asco, judía!” y, luego, Corera arrojó un elemento metálico que no llegó a impactarlos. A continuación los insultó: “¡Judía, judía, y ahora encima tenés un hijo judío, qué asco!”.
El elemento arrojado, que cayó en el cantero del patio a aproximadamente un metro de la madre y el bebé, fue secuestrado e identificado pericialmente como un objeto de aluminio, de 22,6 mm de diámetro y 10 centímetros de largo, con un peso de 67,82 gramos.
El 9 de octubre, Corera reconoció al prestar declaración indagatoria haber tirado el objeto, pero sostuvo que fue un “acto adolescente”.
Es “ridículo intentar matar a alguien con un tubito, es ridículo. No sabía de eso, no sabía de eso, de querer matar a alguien con un tubito”, dijo al ser indagado. Si bien admitió que “existe la posibilidad de homicidio con un tubito”, afirmó: “No, no quise matarla, no quise tirarle a ella sino al jardín, como un acto adolescente”.
El acusado también afirmó estar arrepentido: “Lamento lo sucedido, lamento lo sucedido, fue la única vez, no volverá a pasar. No volverá a pasar porque ya no quiero vivir más ahí, no quiero vivir más en ese edificio, no quiero ver más a ella...”.
La mujer relató que, cuando su esposo confrontó al atacante, este le respondió que había tenido “mala puntería”. Al respecto, en su indagatoria lo negó y señaló que en realidad tuvo “buena puntería, que fue no tirarle a ella ni al bebé...”.
Y concluyó: “Yo desde el minuto que le tiré algo al jardín, desde el segundo uno, que me arrepentí. Dije ‘No, no, estuve mal...’”.
Pese a la defensa de Corera, Stornelli consideró que su conducta es de “gravedad extrema” y solicitó su procesamiento por homicidio agravado por odio religioso, en grado de tentativa.
El Código Penal establece que se aplica reclusión o prisión perpetua a quien matare “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
Además, la fiscalía imputó a Corera este delito junto con promoción de la discriminación religiosa, que reprime la realización o participación en propaganda basada en ideas de superioridad de determinada religión o que promueva la discriminación.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que la finalidad de discriminar y promover el odio fue explícita en las acciones y palabras del imputado.
