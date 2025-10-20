Viento, calor y lluvia: así estará el clima durante esta semana de octubre, según Diego Angeli

Clima del lunes: soleado y ventoso

Para hoy se espera un día de mucha amplitud térmica que parte con un amanecer fresco hasta llegar a una tarde primaveral. La mañana ofrecerá 14ºC de piso térmico, con cielo parcialmente nublado y viento moderado con ráfagas desde el norte. La jornada mostrará algunos pasajes ventosos que podrían dejar una percepción más baja de la temperatura, por lo que no salga desabrigado porque puede que la campera quede puesta todo el día si le toca andar por la calle. Tendremos nubosidad variable, pero habrá buenos segmentos soleados. La tarde, que tendrá el cielo ligeramente nublado y estará algo ventosa, mostrará una importante recuperación térmica con el descenso de aire caliente, que empujará al mercurio hasta 25ºC. La noche cerrará en valores templados con 20ºC hacia el final del día.

Se anticipa una tarde primaveral, pero ventosa, en Buenos Aires

Clima del martes: sube la temperatura

Para mañana se espera el mismo patrón sinóptico: sol y viento cálido para que la temperatura siga subiendo. El amanecer ofrecerá ráfagas débiles desde el norte, con cielo ligeramente nublado y mínima de 16ºC. Tendremos algo de nubosidad alta que no le restará luminosidad al día y que permitirá que el mercurio rebote rápidamente para ofrecer una tarde de calor primaveral. Seguirá la circulación de aire caliente para que el termómetro se siga entusiasmando e intente alcanzar una máxima de 27ºC, que podrían sentirse no tan templados para los que estén en la vía pública por las ráfagas de viento. La jornada cerrará menos ventosa y con 22ºC.

Clima del miércoles: tarde inestable

Otro día más con circulación de aire caliente para que siga subiendo la temperatura, aunque esta vez descenderá más húmedo e inestable y se arrimará mucha nubosidad. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado del norte y el mercurio iniciará la cuenta en 17ºC. La primera parte del día transcurrirá bajo un manto de nubarrones con baja probabilidad de precipitaciones: algunos modelos le dejan la puerta abierta a una llovizna o lluvia débil. Con el correr de las horas el viento se irá atenuando y hará una rotación hacia el este y luego sudeste, lo que renovaría la inestabilidad. Hasta el momento, se espera una tarde cálida con 28ºC, aunque cualquier escenario de precipitaciones vespertinas desanimaría al termómetro a ir tan alto. Si tiene alguna actividad al aire libre programada para la tarde, deberá estar atento a nuevas actualizaciones porque hay probabilidad de lluvias. La noche recobrará la estabilidad y ofrecerá viento fresco desde el río en un cierre con 20ºC.

Clima del jueves: un día de verano

Nuevamente, la veleta anunciará descenso de aire cálido para configurar una jornada pre veraniega. Se espera la vuelta del sol al estuario en un amanecer con cielo mayormente despejado, viento moderado del noreste y mínima de 18ºC. La insolación y el aire caliente volverán a moldear un escenario estival con el mercurio que trepará rápidamente hasta ofrecer una tarde veraniega de 29ºC. Por suerte, con bastante más nubosidad a partir del mediodía que nos permitirá sobrellevar el calor, sin exponernos directamente al sol. Hacia la noche, ya estaremos bajo un manto de nubarrones bajos y cargados en un cierre con la veleta rotando hacia el este, unos 22ºC y la probabilidad de precipitaciones hacia la medianoche.

Clima del viernes: chaparrones todo el día

Se esperan chaparrones durante todo el viernes Ricardo Pristupluk

Al igual que la semana pasada, el viernes repetiría un escenario de inestabilidad con probabilidad de precipitaciones, esta vez solapando todas las franjas horarias. Se prevé un amanecer con cielo cubierto, viento leve desde el norte y mínima de 16ºC. Desde temprano, estaremos expuestos a lluvias débiles, pero continuas, por lo que cualquier actividad al aire libre podría quedar cancelada. Tendremos una importante atenuación térmica, con el termómetro abandonando el segmento veraniego sin poder regresar al ritmo de las jornadas anteriores. La tarde quedará expuesta a precipitaciones intermitentes con el termómetro recortándose en 21ºC con viento moderado del oeste. La noche marcará la entrada de un frente frío que podría intensificar el ritmo de precipitación, para luego empezar a limpiar el cielo. Todavía los algoritmos no se ponen de acuerdo: algunos salvan la noche y otro señalan que habría que esperar algunas horas más.

Borrador del fin de semana: así estará el pronóstico del tiempo

El sábado mostraría viento desde el sur para sedar al mercurio y ofrecer menos calor. Se estima una jornada con cielo parcialmente nublado y viento frío; la tarde mostraría el retiro de la nubosidad con máxima de 20ºC. El domingo mantendría la circulación de aire frío, con cielo parcialmente nublado y una máxima parecida.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana que repetirá el patrón sinóptico de la anterior: con viento norte sostenido por cuatro días seguidos que se traducirá en un progresivo aumento de temperatura hasta llevarnos a valores estivales el miércoles y jueves. Por suerte, estamos en octubre porque esta configuración en verano transformaría la ciudad en un horno. El norte del país no la tendrá tan fácil, con 33ºC para el miércoles, 34ºC para el jueves y 38ºC el viernes. Nos queda la duda de la tarde del miércoles, pero el viernes parece no tener chance de escapar a varias tandas de chaparrones. Aunque las precipitaciones puedan incomodar desde el punto de vista urbano, serán bien recibidas en el centro del país, donde varias zonas ya presentan déficit hídrico. A pesar de que volvamos a tener altas temperaturas los próximos días, los pronósticos no muestran escenarios de calor intenso para el final de octubre ni principios de noviembre. En tanto, los primeros borradores del domingo no exhiben ninguna variable atmosférica que pueda condicionar el desarrollo de la jornada electoral.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli