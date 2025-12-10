LA NACION

Hay alerta amarilla por tormentas para este miércoles 10 de diciembre: las provincias afectadas

El SMN informó que habrá importantes precipitaciones en Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, La Pampa y Río Negro; en CABA se esperan lluvias hacia la noche

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Hay alerta amarilla por tormentas para este miércoles 10 de diciembre: las provincias afectadas
Hay alerta amarilla por tormentas para este miércoles 10 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para este miércoles 10 de diciembre por tormentas, que afectan a por lo menos cinco provincias. Según advirtió el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se trataría de fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN informó el martes por la tarde que las provincias alcanzadas por las alertas son Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro.

Las provincias con alerta amarilla
Las provincias con alerta amarilla

Luego de las lluvias que azotaron el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las precipitaciones continuarán desplazándose hacia el sureste y afectaran el interior bonaerense y la costa atlántica.

Los municipios del oeste, centro, este y sur serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén entre 20 y 50 mm de agua acumulada.

La otra alerta amarilla se concentra en el oeste del país, afectado el norte, centro y sur de Mendoza, el este de Neuquén, el oeste de La Pampa y el noroeste de Río Negro. Para esta área también se esperan tormentas fuertes con algo de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El pronóstico para CABA de este jueves 9 del 12
El pronóstico para CABA de este jueves 9 del 12

Por su parte, para la ciudad y el conurbano bonaerense se espera una jornada mayormente nublada con una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 20°C. El viento será del sector este y existe una probabilidad de lluvias hacia el anochecer de entre 10% y 40%.

Recomendaciones:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Con la instalación de la última pieza destrozada por un temporal, Recoleta recuperó un ícono
    1

    Después de dos años: con la instalación de la última pieza destrozada por un temporal, la ciudad recuperó un ícono

  2. Cuál es la historia del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen y qué rezarle
    2

    Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen: esta es su historia y qué oración rezarle

  3. Homeschooling, examen final del secundario, evaluación docente y rendición de cuentas, los ejes
    3

    Ley de Libertad Educativa: homeschooling, examen final del secundario, evaluación docente y rendición de cuentas, los ejes

  4. Misterio sobre el único ganador de más de US$6.000.000 del Quini 6
    4

    “Revancha” con suerte. Misterio sobre el único ganador de más de US$6.000.000 del Quini 6

Cargando banners ...