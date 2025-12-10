Hay alerta amarilla por tormentas para este miércoles 10 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para este miércoles 10 de diciembre por tormentas, que afectan a por lo menos cinco provincias. Según advirtió el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se trataría de fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN informó el martes por la tarde que las provincias alcanzadas por las alertas son Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro.

Las provincias con alerta amarilla

Luego de las lluvias que azotaron el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las precipitaciones continuarán desplazándose hacia el sureste y afectaran el interior bonaerense y la costa atlántica.

Los municipios del oeste, centro, este y sur serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén entre 20 y 50 mm de agua acumulada.

La otra alerta amarilla se concentra en el oeste del país, afectado el norte, centro y sur de Mendoza, el este de Neuquén, el oeste de La Pampa y el noroeste de Río Negro. Para esta área también se esperan tormentas fuertes con algo de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El pronóstico para CABA de este jueves 9 del 12

Por su parte, para la ciudad y el conurbano bonaerense se espera una jornada mayormente nublada con una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 20°C. El viento será del sector este y existe una probabilidad de lluvias hacia el anochecer de entre 10% y 40%.

Recomendaciones: