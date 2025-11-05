Hay alerta amarilla por tormentas para este miércoles 5 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas que alcanzarán a siete provincias este miércoles 5 de noviembre. El aviso se da en medio de una breve mejora tras el temporal que afectó a Buenos Aires este martes. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa informó que el nivel de los fenómenos meteorológicos que se prevén para el miércoles pueden implicar “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El SMN indicó que las zonas afectadas por la alerta amarilla abarcan a Formosa, el norte de Chaco, el este de Salta, el sur de San Luis, gran parte de Mendoza, Neuquén y el norte de Río Negro. En estas áreas se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 5 de noviembre SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda tomar precauciones y seguir las indicaciones oficiales. Ante una alerta amarilla por tormenta, se sugiere no sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua; evitar permanecer al aire libre durante el desarrollo de las tormentas; no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad que puedan caerse; y evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo. También se aconseja mantenerse informado por las autoridades locales, estar atento a la posible caída de granizo y contar con una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 21°C. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado durante la mañana, seguirá parcialmente nublado hacia el mediodía y la tarde, y pasará a algo nublado por la noche, cuando se registrarán vientos con velocidades que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.

El pronóstico para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires la jornada será similar, con temperaturas que oscilarán entre 11°C y 20°C. La nubosidad irá disminuyendo de forma gradual, con cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde, hasta llegar a un cielo algo nublado por la noche.

Para el jueves y el viernes se anticipan jornadas nuevamente nubladas y con temperaturas ligeramente inferiores a las del miércoles.

En el resto del país, el SMN pronosticó temperaturas de 26°C de máxima y 15°C de mínima en Córdoba, 22°C y 17°C en Tucumán, 27°C y 16°C en Santa Fe, 26°C y 16°C en Entre Ríos, 21°C y 17°C en Jujuy, y 21°C y 16°C en Salta. En Misiones se registrarán 30°C de máxima y 22°C de mínima, mientras que en La Rioja se esperan 27°C y 17°C, y en Santiago del Estero, 28°C y 20°C. En San Luis la temperatura estará entre 25°C y 14°C, y en San Juan entre 29°C y 16°C.

En las provincias de la región cuyana y patagónica se prevén 23°C de máxima y 13°C de mínima en Mendoza; 23°C y 5°C en Río Negro; 22°C y 9°C en Chubut, y 13°C y 5°C en Santa Cruz.