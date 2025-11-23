Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 23 de noviembre: la provincia afectada

Luego de un sábado que comenzó con rezagos de lloviznas y nubosidad y luego pasó a una jornada fresca y soleada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo 23 de noviembre e indicó cómo seguirá el tiempo en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

El organismo señaló que este domingo la única provincia bajo alerta es San Luis, en donde se prevén vientos del sector norte con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora, con posibilidad de superar esos valores de manera local.

Las alertas para este domingo. SMN

Este lunes, sin embargo, la alerta se extenderá a más regiones del país, inclusive la provincia de Buenos Aires. Además de los distritos bonaerenses, se verán afectados nuevamente San Luis y el sur de la provincia de La Pampa.

Frente a este escenario, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes. Para la alerta amarilla por viento se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan volarse, mantenerse informado por los canales oficiales y contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

Por otro lado, el SMN también indicó cómo seguirá el tiempo en el AMBA. Para este domingo, en la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada que comenzó despejada en la mañana y seguirá así durante el mediodía, con temperaturas que irán entre los 14°C y los 24 grados. Hacia la tarde aumentará la nubosidad y se prevé un cielo ligeramente nublado. El lunes, en tanto, se anticipa un leve ascenso de la temperatura, lo que marcará una tendencia que se mantendrá durante los días siguientes y el resto de la semana.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, por otro lado, el pronóstico es similar: la nubosidad irá en aumento a lo largo de la jornada, las mínimas comenzaron en 15°C y se prevén máximas de 27°C. Para el lunes se esperan ráfagas que podrían llegar a 50 kilómetros por hora, mientras que para el resto de la semana se proyectan condiciones estables y un incremento general de la temperatura.

En el resto del país, las temperaturas presentarán un amplio rango térmico. Córdoba registrará valores entre 15°C y 30°C, mientras que en Tucumán se prevén entre 17°C y 31°C. En Santa Fe y Entre Ríos las marcas se moverán entre 11°C y 27°C y 11°C y 26°C, respectivamente. En el noroeste, Jujuy y Salta tendrán temperaturas entre 15°C y 30°C, mientras que Misiones alcanzará una máxima de 27°C con mínima de 15°C. También se esperan 33°C a 18°C en La Rioja, 32°C a 17°C en Santiago del Estero y 33°C a 18°C en San Luis.

Hacia Cuyo y la Patagonia, San Juan tendrá valores entre 20°C y 34°C, Mendoza entre 16°C y 32°C, Río Negro entre 15°C y 34°C, Chubut entre 14°C y 29°C y Santa Cruz entre 9°C y 16°C, según informó el SMN.