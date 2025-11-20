Alerta por la llegada de tormentas: cómo estará el clima este fin de semana extralargo de noviembre, según Diego Angeli

Clima del jueves: probabilidad de tormentas fuertes

Volverán las nubes a poblar el firmamento rioplatense en una jornada que tendrá el foco puesto en el final del día. Se prevé una mañana con cielo algo nublado, viento moderado del noreste y mínima de 18ºC. Se espera un jueves inestable de punta a punta, aunque la primera mitad del día tendrá baja probabilidad de precipitaciones. Pasado el mediodía rotará la veleta para anunciar el ingreso de aire frío, ya con cielo mayormente nublado y expuestos a las primeras precipitaciones aisladas. Algunos modelos de simulación son más optimistas y relegan el escenario de inestabilidad hacia la tarde. De todas formas, si tiene que hacer algo que demande moverse por la vía pública, cuanto más temprano, mejor. Promediando la jornada, ya tendremos viento frío que soplará desde el sur, lo que recortará la máxima en 26ºC y nos expondrá a la primera tanda de lluvias donde no se podría descartar alguna tormenta aislada. Hacia el atardecer se espera el inicio de los eventos más activos, con el viento intensificándose y cúmulos cada vez más bajos y cargados, por lo que no será del todo seguro que llegue seco a casa después de salir del trabajo. Las primeras horas de la noche nos dejarán expuestos a tormentas fuertes que podrían incluir el combo de severidad completo con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, viento fuerte con ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, por lo que no subestime las alertas. Esperemos que los núcleos de tormenta esquiven el estuario y todo quede reducido a una lluvia nocturna, pero existe la posibilidad de ser flagelados por tormentas intensas. Tengan mucho cuidado los que vuelvan tarde.

Para este jueves, se esperan tormentas fuertes en el AMBA en la noche

Clima del viernes: nubarrones y lloviznas

El viernes conservará los nubarrones y la inestabilidad, aunque todo podría quedar resumido a algunas lloviznas intermitentes. Se espera un amanecer con 15ºC de piso térmico, viento moderado a regular desde el sur y cielo mayormente nublado. Una campera impermeable podría resultar estratégica al salir de casa para enfrentar al chiflete y la lluvia débil e intermitente. No se desanime si tiene alguna actividad temprano a la intemperie: la probabilidad de lluvias no es tan alta y quizás todo quede relegado a alguna precipitación aislada y localizada. Quizás muchos barrios ni se enteren de que estuvo lloviznando durante la mañana. La tarde conservará la frondosa nubosidad, ya con una probabilidad de lluvias mucho más baja, y viento moderado del sudeste que hará desistir al mercurio en 22ºC. La noche traerá la calma atmosférica con las nubes retirándose en un cierre con 17ºC.

Clima del sábado: vuelve el sol

El sábado comenzará con viento soplando muy suave desde el sudeste, cielo parcialmente nublado y el mercurio que iniciará la cuenta desde 14ºC. Se estima una mañana con sol entrecortado y con el viento rotando hacia el este para mantener al termómetro tranquilo. Pasado el mediodía tendremos mucha menos nubosidad para darle paso a una tarde soleada, pero se conservará el viento fresco desde el río que no dejará trepar al termómetro más allá de los 23ºC. La noche se encontrará a salvo con cielo mayormente despejado, con el viento que girará al noreste y el termómetro cerrará en 18ºC.

Clima del domingo: ascenso de temperatura

Este domingo subirá la temperatura hasta los 27°C, ideal para hacer actividades al aire libre Gonzalo Colini - LA NACIÓN

La jornada dominical mostrará descenso de aire caliente lo que se traducirá en un leve aumento de la temperatura. Se prevé un amanecer con cielo ligeramente nublado, viento leve del noroeste y la mínima que se recuperará en 16ºC. Se espera un día con mucho sol y poco viento, ideal para planificar actividad al aire libre. La tarde conservará el viento suave desde el norte y la poca nubosidad lo que animará al termómetro a trepar un poco más y mostrar una máxima de 25ºC.

Lunes: feriado a puro sol

Aquellos que puedan tomarse el feriado podrán disfrutar de una jornada primaveral. Se aguarda una mañana con poca nubosidad, viento moderado del norte y mínima de 17ºC. El lunes se proyecta con mucho sol y se mantendrá el descenso de aire caliente, por lo que el mercurio trepará hasta 27ºC para dejar otra jornada de muy buenas condiciones meteorológicas, ideal para los que tengan algún plan a la intemperie y para todos aquellos que esperaban un poco más de calor.

Spoiler alert: así estará el clima la semana que viene

El martes entrará en el segmento estival, puesto que mostrará una tarde con 29ºC, seguido por un miércoles veraniego con una tarde de 30ºC. De todos modos, el jueves un frente frío barrería la ciudad para provocar un fuerte descenso de temperatura con probabilidad de lluvias.

Eso es todo, amigos. Estamos desandando una semana con varios centros de atención meteorológicos en todo el país. Las ráfagas patagónicas trajeron partículas de polvo en suspensión al cielo porteño y avivaron focos de incendios en el sur; por suerte se esperan lluvias para hoy en El Bolsón. Por otra parte, siguen las inundaciones en varios puntos del interior bonaerense, donde hoy podrían renovarse las fuertes lluvias para agravar la situación. También el norte aportará lo suyo con máximas de 38°C para esta tarde. Mucha atención aquellos que hoy tengan alguna actividad nocturna en el AMBA: el estuario queda en zona de tormentas fuertes que podría depararnos algún pasaje de furia meteorológica.

