Empezará a subir la temperatura, aunque sigue el frío: así estará el pronóstico del clima en el AMBA durante esta semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará una semana con una gradual recuperación térmica y sin precipitaciones. El lunes será el día más frío de la semana, con una mínima de 6°C y una máxima de 16°C. En el resto de la semana las temperaturas aumentarán progresivamente.

Clima del lunes: mañana invernal

Nuestra bóveda celeste completamente limpia junto a la circulación de aire moldea una nueva mañana con bajas temperaturas. La jornada arranca con cielo despejado y mínima de 6ºC, con sensación térmica más baja por efecto del viento moderado del sudoeste. En los últimos cordones del conurbano la percepción podría estar por debajo de los 3ºC y obliga a salir como un esquimal. El cielo limpio configurará un día de mucha amplitud térmica, lo que permitirá que el mercurio se recupere rápidamente. Antes del mediodía comenzará a rotar la veleta hasta marcar noroeste y anunciar que le cierra la ventana al viento patagónico. El aporte solar y el aire suave y templado dejarán un ambiente vespertino mucho menos fresco con la máxima que remontará hasta 16ºC, que bajo el rayo del sol podrían sentirse muy agradables. La noche conservará la escasa nubosidad en un cierre con 12ºC.

El lunes será el día más frío de la semana en el AMBA, con una mínima invernal [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Clima del martes: sube la mínima

Para mañana se espera un amanecer con cielo despejado, viento moderado del noroeste y mínima de 8ºC, nuevamente con percepción más baja por efecto del chiflete. Tendremos que esperar a que el sol despegue rápidamente para que nos saque del segmento invernal y nos lleve a una mañana menos fría. El termómetro contará con el descenso de aire templado y la generosa insolación de la superficie durante todo el día, lo que permitirá una jornada de marcada amplitud térmica con la máxima que se estirará hasta 19ºC para apagar todas las estufas de la ciudad. La temperatura nocturna también mostrará una importante recuperación para mostrar 15ºC en el cierre del día.

Clima del miércoles: vuelven las nubes

Se acabará la oferta de cielo despejado con el progresivo ingreso de nubosidad en todos los niveles. Se prevé un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve del sudeste y 10ºC de piso térmico, por lo que seguirá la lenta recuperación de la mínima. Si bien tendremos menos sol, también tendremos mucho menos viento, incluso hasta llegar a una calma total con nuestra masa de aire quieta. La tarde promete un manto de nubes altas que impedirán que el mercurio escale más allá de los 18ºC, aunque la falta de viento nos dejará un ambiente agradable a pesar del poco sol. La noche aprovechará la cobertura nubosa y el anemómetro quieto para conservar la temperatura nocturna en 14ºC hasta el final del día.

Clima del jueves: el mercurio sigue en alza

El jueves no presentará desafíos térmicos en otra jornada sin aporte significativo de aire frío. Seguirá mejorando la mínima, esta vez con el mercurio que largará desde 12ºC en un amanecer sin viento y con cielo parcialmente nublado. Si bien se espera una mañana fresca, a esta altura de la semana ya nos habremos distanciado del frío hostil al aprovechar las pocas ganas de trabajar de Eolo. La tarde mostrará cómo el otoño tomará el mando del termómetro con el mercurio que conseguirá 19ºC al promediar el día, con la vuelta del sol de la mano del cielo mayormente despejado, lo que permite a los friolentos que se puedan mover por la vía pública con la campera abierta. Hacia la noche, comenzará un lento, pero progresivo giro del viento hasta llegar a marcar norte a la medianoche en un cierre con 14ºC.

Clima del viernes: tarde de sol y calor suave

Seguirá la gentileza del viento leve o calmo matinal en un amanecer con 12ºC y cielo ligeramente nublado, por lo que la bufanda podrá quedarse en casa. Se estima una jornada con mucho sol, con pocos pasajes con nubosidad y con el viento leve que soplará suavemente desde el norte, lo que le permitirá repetir los 19ºC de las últimas tardes. La noche se encontrará a salvo para aquellos que quieran salir en un cierre estable, con viento moderado del noroeste y 14ºC.

El viernes será el día más agradable térmicamente Freepik

Borrador del fin de semana

La mañana del sábado se mostraría ligeramente inestable tras un nuevo ingreso de aire frío, pero veremos qué dicen las actualizaciones. Se espera una jornada con sol intermitente y una máxima que retrocederá a 17ºC en una tarde y noche sin previsión de lluvias. El domingo circularía aire frío y seco que garantizará cielo despejado y la máxima en 16ºC.

Eso es todo, amigos. A diferencia de la semana pasada, ningún cuadrante retendrá la veleta, por lo que no tendremos estridencias térmicas. No solo eso, muchos días se presentarán con muy poco viento, lo que permitirá sobrellevar el frío matinal. La mañana de hoy será la más fría de toda la saga, puesto que las mínimas se irán recuperando gradualmente. No se esperan lluvias por toda la semana y, aunque los 19ºC vespertinos parezcan una gentileza, es lo estadísticamente acorde a esta época del año. Una vez superado el lunes, tendremos una semana muy lejos del frío y el viento de los últimos días.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli