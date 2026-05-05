Hay alerta naranja por tormentas para este martes 5 de mayo: las provincias afectadas

Luego de un fin de semana largo en el que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registró un notable descenso térmico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este martes 5 de mayo se esperan condiciones más agradables, aunque con alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para sectores de la Patagonia y el centro del país.

Según el parte, las zonas afectadas por la advertencia son Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut, en donde se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” a lo largo de toda la jornada.

En estas áreas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar localmente los 100. Además, las acumulaciones de agua oscilarán entre los 20 y 30 milímetros.

A partir de estas condiciones meteorológicas, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir

En Cuyo, el epicentro de los alertas

Por su parte, el alerta naranja está previsto para la zona cordillerana del sur de Neuquén. Allí, el área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros pudiendo ser superados de forma puntual. Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

Ante este cuadro de situación, el ente recomienda:

Mantener la calma.

No sacar la basura.

Salir solo si es necesario.

Limpiar desagües y sumideros.

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Alejarse de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

A partir de las estimaciones del SMN, la zona centro de la Argentina se mantiene bajo alerta amarilla: en Entre Ríos se esperan tormentas durante la noche. En la mayor extensión de la provincia se prevén por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 milímetros. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Debido al temporal, el ente meteorológico recomienda no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este martes en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense, en donde se espera que las condiciones se mantengan más agradables respecto al último fin de semana.

Para este martes, el SMN informó que la temperatura en la Ciudad tendrá una mínima que comenzó en 16°C y una máxima que llegará hasta los 24 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, aunque mejorará por la tarde y se esperan vientos con velocidades estimadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 60%.

El SMN anticipó nuevos chaparrones para los próximos días

En la provincia de Buenos Aires se prevén temperaturas parecidas, con mínima de aproximadamente 14°C, mientras que la máxima llegará a 22°C, con cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día. En estos casos, la humedad será del 52%. La térmica se mantendrá en la misma línea durante toda la semana. En tanto, a partir del miércoles comenzará un descenso, con mínimas que podrían llegar hasta los 10°C y máximas que rozarían los 16°C.

En tanto, en el país las temperaturas máximas y mínimas serán de 23°C y 10°C en Catamarca; 26°C y 13°C en Chaco; 15°C y 9°C en Chubut; 25°C y 8°C en Córdoba; 26°C y 13°C en Corrientes; 24°C y 8°C en Entre Ríos; 27°C y 16°C en Formosa; 25°C y 10°C en Jujuy; 22°C y 6°C en La Pampa; 24°C y 10°C en La Rioja; 23°C y 5°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 15°C en Misiones; 20°C y 5°C en Neuquén; 19°C y 6°C en Río Negro; 23°C y 9°C en Salta; 24°C y 6°C en San Juan; 25°C y 9°C en San Luis; 7°C y 2°C en Santa Cruz; 24°C y 8°C en Santa Fe; 26°C y 10°C en Santiago del Estero; 5°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 24°C y 10°C en Tucumán.