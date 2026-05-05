Ola polar y tormenta en Buenos Aires: a qué hora llega la ciclogénesis
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio abrupto en las condiciones del tiempo para los próximos días; el fenómeno de baja presión promete lluvias intensas seguidas de un marcado descenso térmico
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una semana de transición climática marcada por la inestabilidad. Según el pronóstico extendido, el miércoles será el día clave cuando, debido a una ciclogénesis, se espera el inicio de precipitaciones y tormentas que darán paso a una masa de aire frío. Este evento, definido por el Servicio Meteorológico Nacional como un proceso de formación de un sistema de baja presión, obligará a los vecinos a modificar sus rutinas ante un escenario que combina humedad y ráfagas.
El meteorólogo Diego Angeli explicó en LA NACION que el miércoles será la jornada a evitar para actividades al aire libre, ya que el derrumbe del barómetro potenciará la inestabilidad con lluvias durante gran parte del día. Si bien las primeras horas del martes mantendrán condiciones templadas con máximas de 24°C, hacia la noche el panorama comenzará a deteriorarse. El jueves, la situación se profundizará con el ingreso de aire frío y vientos del sudoeste, lo que provocará un descenso térmico notable que marcará el inicio de un período con mañanas de invierno.
La inestabilidad no será pasajera, sino que el viernes se perfila como una jornada crítica en cuanto a la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h en el anemómetro. Las temperaturas mínimas caerán a los 8°C, con una sensación térmica aún más baja debido a la circulación de aire polar que afectará a toda la región. Este cambio de patrón atmosférico no solo afecta a Buenos Aires, sino que se suma a un contexto nacional donde diversas provincias ya registraron marcas bajo cero, como en la localidad de La Quiaca, que recientemente alcanzó los -1.8°C.
Ante la posibilidad de tormentas intensas y ráfagas, el organismo meteorológico recomienda medidas de precaución como asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, no sacar la basura y mantenerse en lugares cerrados ante la caída de precipitaciones fuertes. Aunque el sábado y domingo el cielo tenderá a despejarse, el frío será el protagonista constante.
El ingreso del frente frío durante el jueves actuará como el disparador definitivo del cambio de estación, lo que dejará atrás las tardes agradables y obligará a recuperar el uso de abrigos pesados durante el resto de la semana. La evolución del fenómeno será monitoreada de cerca para actualizar las alertas vigentes según la trayectoria del sistema de baja presión.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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