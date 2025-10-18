Hay alerta naranja por tormentas para este sábado 18 de octubre: las provincias afectadas

Tras una semana marcada por tormentas en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas para este sábado 18 de octubre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, siete provincias se verán afectadas por fenómenos meteorológicos adversos que incluyen intensas precipitaciones, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El nivel naranja rige para el sudeste de Jujuy y distintas zonas de Salta y Tucumán. Este nivel de alerta implica, según el organismo, “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En esos distritos, el SMN advirtió que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se esperan acumulados de entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de valores mayores en forma localizada.

Las alertas emitidas por el SMN para este sábado 18 de octubre SMN

Además, se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para amplias zonas del norte y el centro del país. Las provincias alcanzadas por este nivel son Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Misiones y Tucumán. En esos sectores, el SMN indicó que podrían desarrollarse tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos registros puntualmente.

Frente a este panorama, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas como casas o edificios, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. También aconseja no circular por calles inundadas ni permanecer al aire libre durante tormentas eléctricas. Si se está viajando, se sugiere permanecer dentro del vehículo, y en caso de riesgo de ingreso de agua al hogar, cortar el suministro eléctrico. Además, se recomienda tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se espera un día algo nublado durante la mañana y ligeramente nublado durante el mediodía y la tarde. Por la noche, el cielo volverá a cubrirse parcialmente. La temperatura máxima será de 22°C y la mínima de 12°C.

En la ciudad de Buenos Aires se espera un sábado con baja nubosidad Hernan Zenteno - LA NACION

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica condiciones similares: algo nublado por la mañana y la noche, y cielo ligeramente nublado durante el mediodía y la tarde. La temperatura máxima será de 21°C y la mínima de 11°C. Se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante la tarde y la noche, con un leve aumento en los próximos días.

En el resto del país, se esperan 26°C de máxima y 12°C de mínima en Córdoba; 20°C y 16°C en Tucumán; 26°C y 12°C en Santa Fe; 29°C y 17°C en Entre Ríos; 19°C y 15°C en Jujuy; 18°C y 15°C en Salta; 27°C y 17°C en Misiones; 23°C y 15°C en La Rioja; y 29°C y 15°C en Santiago del Estero.

En tanto, en San Luis se prevén 27°C de máxima y 13°C de mínima; en San Juan, 28°C y 13°C; en Mendoza, 23°C y 12°C; en Río Negro, 26°C y 3°C; en Chubut, 25°C y 8°C; y en Santa Cruz, 19°C y 6°C.