Cuáles son los tres pueblos argentinos elegidos en el ranking de los más lindos del mundo

Naciones Unidas anunció este viernes en Huzhou, China, los destinos galardonados en su certamen Best Tourism Villages 2025. La selección incluyó a dos pueblos argentinos entre los más destacados del planeta y sumó una tercera localidad a un programa de desarrollo, en un reconocimiento global a su gestión del turismo rural y la preservación de su patrimonio. La iniciativa busca valorar a comunidades con valores culturales y naturales reconocidos.

Cuáles son las localidades argentinas galardonadas por la ONU

Los destinos argentinos destacados en la edición 2025 del certamen internacional son tres. Maimará, en la provincia de Jujuy, y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, obtuvieron la distinción como dos de las villas más bonitas del planeta. Por su parte, San Javier - Yacanto, en Córdoba, ingresó al programa de mejoras upgrade de la organización, un plan de asistencia para fortalecer sus atributos y postularse en futuras ediciones.

Con estas distinciones, Argentina suma un total de ocho localidades en la red de Naciones Unidas

Maimará: la joya de la Quebrada de Humahuaca

Maimará es un pueblo recostado sobre el cerro Paleta del Pintor, dentro del departamento de Tilcara. Forma parte del circuito de la Quebrada de Humahuaca, un área declarada Patrimonio de la UNESCO.

La vida de sus 5244 habitantes transcurre ligada al río Grande y a las tradiciones ancestrales. En sus campos se producen hortalizas, verduras y flores. La producción de vides para vinos de altura es una incorporación más reciente.

La llegada del tren de la quebrada el año pasado cambió la dinámica del pueblo. María Inés Quevedo, vecina de la estación, relató el impacto. “Ahora llegan muchísimos turistas. Se bajan, recorren. Hay tres visitas guiadas y un ómnibus turístico que lleva a los pasajeros al cerro”, comentó.

El ferrocarril promovió la apertura de nuevos alojamientos como el hotel de tres estrellas Winu, que se suma a diez hosterías y 15 complejos de alquiler.

La llegada del tren de la quebrada promovió la apertura de nuevos alojamientos en Maimará Juan Francisco Sánchez

Las plantaciones de flores son un atractivo particular en otoño, con campos de rosas, gladiolos y claveles. Los visitantes pueden recorrer los cultivos de Patricia Cruz, Gonzalo Toconas y Ramona Rodríguez. La gastronomía local ofrece platos como picante de lengua, locro y humita. Seis de las vides de la zona organizan visitas. La Vendimia del Bayeh es un festival de otoño que combina vino, arte y música.

“Sentir nombrar a mi pueblo en tierras tan lejanas por un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en comunidad es algo que me pone orgullosamente feliz”, expresó Luis Zerpa, secretario de Turismo local, tras el anuncio.

Luis Zerpa, secretario de Turismo local, celebró el reconocimiento al trabajo comunitario del pueblo

Colonia Carlos Pellegrini: el portal a los Esteros del Iberá

Colonia Carlos Pellegrini es la puerta de entrada a los Esteros del Iberá, un humedal de un millón trescientas mil hectáreas que se transformó en un destino icónico del turismo de naturaleza.

La localidad, situada a 354 kilómetros de la capital correntina, tiene poco más de mil habitantes y recibe 25.000 turistas al año. El avistaje de aves y fauna autóctona, como carpinchos, ciervos de los pantanos y yacarés, constituye su principal atractivo.

Colonia Carlos Pellegrini es el portal de entrada a los Esteros del Iberá, un humedal de 1,3 millones de hectáreas Xavier Martín

La villa, fundada en 1912 como colonia de inmigrantes, se reconvirtió al ecoturismo sostenible. Diana Frete, viceintendenta y cantante de un grupo de chamamé, aseguró que “el 80 por ciento de la comunidad vive del circuito turístico”. El pueblo, a orillas de la laguna Iberá, es un trazado de diez por diez cuadras con una calle peatonal.

La economía local dependió por casi un siglo de la ganadería, el arroz y la cacería. El cambio comenzó en 1983 con la creación de la Reserva Provincial Iberá. En 2018, la aprobación del Parque Nacional le otorgó relevancia internacional. Hoy existen 30 establecimientos hoteleros.

El 80 por ciento de la comunidad de Pellegrini vive del circuito turístico, aseguró la viceintendenta Diana Frete Nacho Calonge

“Es el corazón de los Esteros del Iberá. Acá empezó la magia”, afirmó María de los Ángeles Casares, directora de Turismo. En el parque, la Fundación Rewilding reintrodujo especies como el oso hormiguero, el guacamayo colorado, la nutria gigante y el yaguareté.

La localidad correntina de poco más de mil habitantes recibe 25.000 turistas al año Paula Teller

San Javier - Yacanto: una oportunidad de crecimiento en Traslasierra

La localidad de San Javier - Yacanto, en el corazón de Traslasierra, fue seleccionada para ingresar al programa de mejoras upgrade. Esta iniciativa consiste en recibir asistencia de Naciones Unidas Turismo para alcanzar su máximo potencial y ser galardonada en próximas ediciones.

El pueblo se ubica a 184 kilómetros de la capital cordobesa y es el punto de partida para ascender al cerro Champaquí, el más alto de la provincia con 2.970 metros. El 80 por ciento de su territorio está cubierto por bosque nativo. Su atractivo combina tradiciones serranas con una particular arquitectura de estilo inglés.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por María José Lucesole para revista Lugares.