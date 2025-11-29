Hay alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes para este sábado 29 de noviembre: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que las altas temperaturas volvieron a sentirse en todo el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este sábado 29 de noviembre se esperan condiciones adversas en distintos sectores. Por un lado, aseguró que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presentarán lluvias intermitentes y, por el otro, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas fuertes y calor extremo para otros puntos.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas -donde regirá el aviso naranja- serán sectores de Río Negro, Neuquén, San Luis, Mendoza, San Juan, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Para estos casos se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En tanto, señaló que estos sectores serán afectados por tormentas fuertes y localmente severas que podrían estar acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 29 de noviembre

En esta línea, en otras zonas regirá una alerta amarilla por tormentas. Es el caso de Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y los sectores restantes de Río Negro, Neuquén, Mendoza, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Según esta advertencia, los fenómenos meteorológicos tendrán "capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

De cara a estos fenómenos meteorológicos fuertes, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, el organismo emitió una alerta naranja por calor extremo, la cual afectará a Santiago del Estero y Jujuy, lugares donde se esperan máximas de hasta 38°C. También publicó una advertencia amarilla por altas temperaturas para Tucumán, para donde se esperan máximas de hasta 36°C.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 18°C. Se esperan mínimas de 17°C y máximas de 20°C, el cielo estará mayormente nublado a lo largo de todo el día, con lluvias aisladas. Los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 12 kilómetros por hora y la humedad será del 74%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar frío, con una media de 18°C, mínimas de 16°C y máximas de 20°C. En principio será una jornada ventosa, con lluvias intermitentes durante la mañana y la tarde. Además habrá una humedad del 88%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 20°C y 30°C en Córdoba, 21°C y 36°C en Tucumán, 20°C y 30°C en Santa Fe, 20°C y 30°C en Entre Ríos, 20°C y 38°C en Jujuy, 19°C y 35°C en Salta, 24°C y 35°C en Misiones, 21°C y 38°C en La Rioja, 25°C y 38°C en Santiago del Estero, 17°C y 26°C en San Luis, 17°C y 34°C en San Juan, 17°C y 29°C en Mendoza, 12°C y 23°C en Río Negro, 13°C y 17°C en Chubut y 5°C y 19°C en Santa Cruz.