Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias, nevadas y vientos para este lunes 12 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, lluvias, nevadas y vientos para este lunes 12 de octubre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá nueve provincias afectadas. Los avisos naranjas implican la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Las condiciones más intensas se esperan en Mendoza y el este de Misiones, donde rige una alerta naranja por tormentas. En esas zonas se prevén tormentas fuertes o localmente severas, que podrían estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 50 milímetros, aunque podrán ser superados de forma localizada.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 12 de octubre SMN

A su vez, la alerta amarilla por tormentas regirá en el oeste de Misiones, San Juan, el norte de Mendoza, Neuquén y Río Negro. Allí se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados por lluvias abundantes en períodos cortos, granizo ocasional y ráfagas. Se prevén acumulados de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados localmente.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas y alejarse de puertas y ventanas. También aconseja evitar las zonas inundables y las calles anegadas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por lluvias en el este de Neuquén y en Río Negro. El área será afectada por precipitaciones persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 20 milímetros que podrían ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta que la precipitación se produzca en forma de nieve.

Ante las precipitaciones, el organismo aconseja limpiar los desagües y sumideros y mantenerse lejos de las zonas inundables. Si ingresa agua a la vivienda, recomienda cortar el suministro eléctrico.

En dos provincias rige una alerta amarilla por lluvias Ricardo Pristupluk

El SMN también emitió una alerta amarilla por nevadas para el oeste de San Juan y el oeste de Mendoza. Se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros, que podrían ser superadas de forma local. En los sectores menos elevados, las precipitaciones podrán presentarse como una mezcla de lluvia y nieve.

Para quienes se encuentren en esas zonas, se recomienda evitar salir y, si deben circular, hacerlo con vehículos preparados para hielo y nieve. También se aconseja revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días.

Al mismo tiempo, la alerta amarilla por vientos alcanza al oeste de Jujuy, el oeste de Salta, el oeste de Catamarca y el noroeste de Tucumán. En esas áreas se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Para reducir los riesgos, el SMN aconseja retirar o asegurar objetos como macetas, sillas y toldos, cerrar las puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas. Además, recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

El tiempo en CABA

Para este lunes, el SMN pronosticó en la ciudad de Buenos Aires una mínima de 11°C y una máxima de 16°C. Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, mientras que hacia el mediodía se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de hasta el 40%. Durante la tarde y la noche, ese porcentaje descenderá al 10% y el cielo se mantendrá nublado. Para el martes se prevé una leve suba de la temperatura y nuevamente lluvias aisladas al mediodía.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, se espera una mínima de 8°C y una máxima de 15°C. La mañana estará mayormente nublada y hacia el mediodía se pronostican lluvias aisladas. Desde la tarde, el cielo se mantendrá nublado y se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. El martes volverían a registrarse precipitaciones, mientras que para los días siguientes se prevén condiciones estables.

En Córdoba, se esperan temperaturas de entre 13°C y 17°C; en Tucumán, el termómetro oscilará entre 12°C y 17°C; en Santa Fe, la mínima será de 12°C y la máxima, de 18°C; y en Entre Ríos, los registros irán de 11°C a 18°C. Para Jujuy, se prevén valores de entre 12°C y 20°C; en Salta, de 12°C a 20°C; en Misiones, de 16°C a 21°C; y en La Rioja, de 13°C a 22°C.

En Santiago del Estero, la temperatura variará entre 15°C y 22°C; en San Luis, se esperan una mínima de 10°C y una máxima de 17°C; en San Juan, los valores irán de 12°C a 22°C; y en Mendoza, de 9°C a 19°C. En Río Negro, se pronostican temperaturas de entre 8°C y 17°C; en Chubut, de 10°C a 17°C; y en Santa Cruz, de 8°C a 12°C.