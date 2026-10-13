Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos para este martes 13 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos para este martes 13 de octubre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 12 provincias afectadas. El nivel naranja implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El organismo señaló que la alerta naranja por tormentas regirá en Mendoza, donde se esperan fenómenos fuertes, acompañados principalmente por abundantes precipitaciones en períodos cortos. También podrían registrarse caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 35 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 13 de octubre SMN

A su vez, la alerta amarilla por tormentas alcanzará al sur de Mendoza, San Luis, el este de San Juan y el norte de Misiones. En estas zonas se esperan tormentas localmente fuertes, con ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y, principalmente, abundante precipitación en cortos períodos. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 35 milímetros, aunque podrían superarse de manera local.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas, lejos de puertas y ventanas. También aconseja no ingresar en calles anegadas, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si entra agua.

Al mismo tiempo, rige una alerta amarilla por lluvias en Mendoza, el sur de San Luis, La Pampa y Neuquén. El área será afectada por precipitaciones persistentes e intensas, con valores acumulados de entre 40 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Rige una alerta amarilla por lluvias en cuatro provincias Ricardo Pristupluk

Ante estas precipitaciones, el organismo recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Además, aconseja mantenerse alejado de las zonas inundables.

El SMN también emitió una alerta amarilla por vientos para el oeste de La Rioja, Catamarca, el oeste de Salta, el oeste de Jujuy y el noroeste de Tucumán. Estas zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

En estos casos, se aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas y sillas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

El tiempo en CABA

Para este martes, el SMN pronostica en la ciudad de Buenos Aires una máxima de 18°C y una mínima de 12°C. Se esperan precipitaciones durante toda la jornada, con lloviznas por la mañana, lluvias aisladas durante el mediodía y la tarde y nuevamente lloviznas por la noche. La probabilidad de precipitación será de hasta el 40% a lo largo del día. El miércoles, en tanto, se prevé que las precipitaciones continúen hasta la tarde inclusive.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un panorama similar, con una máxima de 17°C y una mínima de 11°C. Habrá lloviznas por la mañana, lluvias aisladas durante el mediodía y la tarde y lloviznas nuevamente por la noche. Se pronostican vientos de hasta 22 kilómetros por hora y precipitaciones también para el miércoles y el jueves. A partir del viernes, se prevé que las condiciones meteorológicas se estabilicen.

En Córdoba, se prevén temperaturas de entre 13°C y 18°C; en Tucumán, los registros irán de 14°C a 19°C; en Santa Fe, se espera una mínima de 12°C y una máxima de 20°C; y en Entre Ríos, valores de entre 11°C y 19°C. En Jujuy, el termómetro oscilará entre 12°C y 22°C; en Salta, entre 12°C y 24°C; en Misiones, se pronostican 15°C de mínima y 22°C de máxima; y en La Rioja, las temperaturas irán de 12°C a 23°C.

En Santiago del Estero, se esperan registros de entre 14°C y 21°C; en San Luis, las temperaturas se ubicarán entre 11°C y 16°C; en San Juan, entre 12°C y 20°C; y en Mendoza, la mínima será de 10°C y la máxima, de 16°C. En Río Negro, el termómetro irá de 10°C a 19°C; en Chubut, de 12°C a 21°C; y en Santa Cruz, de 7°C a 14°C.