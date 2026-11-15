Madonna cambió de golpe su alimentación y esa dieta podría ayudar a quienes tienen problemas de rodillas: “Cero sobrecarga”

En una nueva edición de sus columnas sobre la salud, el médico Jorge Tartaglione destacó a Madonna como una referente de longevidad activa, no solo por su trayectoria artística, sino por sus hábitos saludables.

Sobre su estado de salud, el especialista destacó la estrategia de “cero sobrecarga” que abraza la cantante, de casi 70 años, debido al deterioro de las articulaciones: “Ella tiene problemas en los cartílagos, todos a partir de los 60, 50 años nuestros meniscos ya no están. Entonces, tuvo que dejar todo lo que sea sobrecarga para cuidarlos”.

Longevidad: la nueva regla es adaptarse

Asimismo, el especialista remarcó la alimentación de la cantante y la importancia de los alimentos que consume. Cambió su alimentación a la alimentación macrobiótica, que es fundamentalmente alimentos integrales, vegetales y agua de coco".

Por otro lado, el especialista subrayó la importancia de consultar a los especialistas en caso de presentar una anomalía: “Para mí el mensaje más importante de Madonna es: escuchar a tu cuerpo. Si algo te pasa o algo te duele o algo es diferente o algo es distinto, tenés que consultar”.

“Tu longevidad el 25% solamente está inscripto en tus genes. Lo que hiciste en tu vida, lo que escribimos nosotros, es el 75%. O sea que una cuarta parte de cómo vamos a envejecer es lo que estás haciendo ahora”, sumó para destacar la importancia de los hábitos saludables.

Los lugares con mayor longevidad

En cuanto a las claves para un envejecimiento saludable, Tartaglione mencionó las zonas azules, regiones donde la esperanza de vida supera los 100 años.

En el caso de la Argentina, el especialista sostuvo que existen 8000 personas centenarias. En lugares como Loma Linda, donde tienen fe y creen en Dios, la esperanza de vida es mayor: “La religión impacta notablemente en la longevidad”, resaltó el médico cardiólogo. Por otro lado en Costa Rica, cuentan con una alimentación fundamentalmente de frutas y verduras al igual que en Cerdeña, donde mantienen una dieta mediterránea. En Icaria, una isla griega, los habitantes están en constante movimiento: “Suben y bajan”, destacó Tartaglione.

Jorge Tartaglione destacó la importancia del movimiento para una longevidad saludable

A pesar de las buenas costumbres, como la alimentación y el entrenamiento, el especialista destaco un concepto japonés, conocido como “Ikigai” y lo define como “el motivo por el cual vos vivís todos los días”.

“Tu motivo tiene que ser desde salir a pasear el perro, jugar al burako con una vecina, jugar a las cartas, hasta poder estar en la puerta de tu casa o en algún lugar del país”, ejemplificó.

Sobre los pilares de la longevidad, el especialista concluyó: “Conexión, vida social, juntarte con la vecina de al lado, andar a un club, andar a un centro de jubilados, y movimiento orgánico”

“Busca tu Ikigai del día de hoy y sé como Madonna o pero depende qué pongas en la casa hoy”, cerró