Hay alerta por niebla para este miércoles 9 de julio: las provincias afectadas.

Después de una jornada con una intensa neblina en la ciudad y otros puntos de Buenos Aires -la cual complicó el tránsito y generó reprogramaciones de vuelos-, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles 9 de julio continuará el mismo pronóstico, en principio hasta la primera parte del día. Además señaló que la alerta se extenderá a Entre Ríos y Santa Fe.

Según el parte emitido por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta por neblina regirá en la mitad este de Buenos Aires, a partir de Tres Arroyos, Azul, Tapalqué y San Andrés de Giles. También afectará al sur de Santa Fe (desde Las Rosas) y de Entre Ríos (desde Colón y Victoria).

El aviso por neblina del SMN es de carácter violeta, lo que implica que las condiciones adversas requieren que los ciudadanos estén informados sobre las recomendaciones del organismo. "Se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social“, explicaron.

Sin embargo, desde el Servicio Meteorológico afirmaron que la neblina comenzará a apaciguarse a partir del mediodía del miércoles y para el final del día ya se cesará. En tanto, el cielo se mantendrá algo nublado. A su vez, en LN+ detallaron este martes: "Se va a retirar cuando el viento cambie, cuando el anticiclón se corra y dé paso a otras condiciones. Eso va a ser recién para el día de mañana”. Según el sitio oficial del organismo, para el jueves no se esperan alertas de este tipo.

Mapa de advertencias del SMN.

La densa neblina que apareció este martes en el AMBA provocó complicaciones en la rutina: se suspendieron vuelos en Aeroparque y Ezeiza, la circulación en el tráfico se vio afectada y se produjo una escasa visibilidad. Incluso, el presidente Javier Milei debió cancelar su vuelo a Tucumán con motivo de la vigilia del 9 de julio por “cuestiones climáticas”.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para algunos puntos del norte de Buenos Aires. El fenómeno con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” regirá en Pergamino, Arrecifes, Salto, Carmen de Areco, Chacabuco, Junín, Rojas, General Arenales, Vedia, Lincoln, General Punto, Florentino Ameghino, General Villegas, Intendente Alvear, Carlos Tejedor, Pehuajó, San Carlos de Bolívar y Henderson. Frente a esto, el organismo recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones de SMN frente la alerta por neblina

Evitar circular.

Si la niebla aparece durante la conducción, mantener distancia entre vehículos y no sobrepasar a otros.

Encender las luces bajas y las antiniebla.

Reducir la velocidad.

En cuanto se pueda, estacionar en un lugar seguro. No hacerlo sobre banquinas o calzadas.

Mantenerse informado por las autoridades.

Neblina en el CABA. Plaza de Mayo Christian Grosso

El tiempo en el AMBA

Tras una jornada de martes complicada, el SMN informó que este miércoles la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 12.3°C. Se esperan mínimas de 10°C y máximas de 17°C, y habrá neblina durante la mañana, la cual cesará con el correr del día. Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado -con visibilidad a 9 kilómetros-, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de cuatro kilómetros por hora y la humedad será del 90 por ciento.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, con una media de 12.5°C, mínimas de 8°C y máximas de 16°C. Al igual que en la Ciudad, la mañana estará bajo niebla, mientras que a partir de la tarde el cielo estará mayormente nublado. Además, la humedad será del 88 por ciento.

Por su parte, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura será de 17.5°C en Córdoba, 20.3°C en Tucumán, 18.7°C en Santa Fe, 17.3°C en Entre Ríos, 20.1°C en Jujuy, 17.6°C en Salta, 19.4°C en Misiones, 16.3°C en La Rioja, 25.9°C en Santiago del Estero, 20.7°C en San Luis, 14.2°C en San Juan, 10.6°C en Mendoza, 4.8°C en Río Negro, 5.6°C en Chubut y 3°C en Santa Cruz.