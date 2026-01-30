Hay alerta roja y naranja por calor extremo y tormentas para este viernes 30 de enero: las provincias afectadas

Después de una semana con altas temperaturas pero estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió para este viernes 30 de enero que muchas provincias estarán bajo alertas por calor extremo y que, en algunos casos, incluso, el aviso será de nivel rojo. Asimismo, para otros sectores, emitió una serie de advertencias naranjas y amarillas por tormentas.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que las zonas donde regirá la alerta roja por calor serán Neuquén [Confluencia, Añelo, Pehuenches y Picún Leufú], Río Negro [El Cuy y General Roca] y La Pampa [Chical Co y Puelén], donde las altas temperaturas pueden generar un efecto alto a extremo en la salud y puede afectar a todas las personas, incluso a las más saludables. En estos casos, las máximas rondarán entre 32°C y 38°C, y, en algunas localidades, habrá tormentas.

En esta línea, el Servicio Meteorológico publicó una alerta naranja por calor para Corrientes, en el marco de advertencias por temperaturas “muy peligrosas”, especialmente para los grupos de riesgo, que pueden generar un efecto moderado a alto en la salud. En algunos sectores de la provincia, la máxima podría llegar a 35°C.

En tanto, para algunas provincias se emitió una alerta amarilla por altas temperaturas, que pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. Serán afectadas Buenos Aires -en el sur-, Córdoba, Chubut y puntos de Neuquén y Río Negro donde no rige la advertencia roja.

Mapa de alertas por altas temperaturas

Frente a estas advertencias, el organismo compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población segura:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas)

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes

Ingerí frutas y verduras

Reducí la actividad física

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados

Alerta por tormentas

Por otra parte, el SMN publicó una serie de alertas por tormentas. Las zonas más afectadas -donde regirá el aviso naranja- serán Neuquén y Mendoza, para donde se anticipan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Estas áreas serán damnificadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundante precipitación en períodos cortos. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Mapa de alertas por tormentas para este viernes 30 de enero

A su vez, en los sectores restantes de ambas provincias, Río Negro, La Pampa, San Luis, San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy regirá una advertencia amarilla por tormentas. Según el organismo, las ráfagas podrían superar los 60 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada rondarían entre 10 y 15 milímetros.

Frente a este escenario, el organismo recomendó: evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

Asimismo, para Tierra del Fuego se emitió una alerta amarilla por lluvias intensas que podrían dejar valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros y afectarán a gran parte de la provincia.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 27°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 23°C y máximas de 30°C, el cielo estará mayormente nublado, los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de 13 kilómetros por hora y la humedad será del 74%. Además, por la tarde habrá tormentas aisladas y durante la noche chaparrones.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco menos caluroso, con una media de 25°C, mínimas de 21°C y máximas de 30°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo mayormente nublado. También habrá una humedad del 91% y precipitaciones durante la tarde y la noche.