Hay dos nuevos focos de incendios en el Parque Nacional Los Alerces: fueron intencionales

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Dos nuevos focos de incendio se detectaron en las últimas horas en la zona sur del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. Desde el área protegida indicaron que son intencionales.

En paralelo con el combate del gran incendio forestal que comenzó a principios de diciembre pasado en Los Alerces, el Comando Unificado enfrenta ahora dos nuevos focos. Según informaron, a partir de un aviso de alerta recibido anoche en la guardia del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), se desplegó una cuadrilla de brigadistas hacia la zona Sur del Parque Nacional Los Alerces para realizar el ataque inicial sobre dos focos activos en la zona de Puerto Ciprés (Población Burgos), a unos 800 metros de la costa norte del Río Grande-Futaleufú. Se trata de un sector en proximidades de la localidad de Trevelin.

“Estos nuevos focos fueron intencionales, autoridades de Parques Nacionales están radicando la denuncia y peritos de la Policía Federal Argentina están en camino para realizar las pericias correspondientes”, advirtieron desde el parque.

El humo de uno de los focos de incendio se alza por encima de los árboles Gentileza: Parques Nacionales

Desde las 3 de la mañana se dispuso un operativo para desplegar 43 brigadistas de incendios forestales: fueron trasladados en botes semirrígidos que también transportaron herramientas manuales, motosierras, motobombas y 55 tramos de manguera.

Desde el parque Los Alerces sumaron: “A primera hora de hoy comenzó la operación aérea para descargas de agua con un helicóptero con helibalde, dos aviones hidrantes y dos aviones anfibios sobre los dos focos de incendio”.

Según señalaron, el foco principal afecta actualmente unas 4 hectáreas de superficie, mientras que el segundo foco, de menor superficie, afecta entre 400 y 500 metros, y está localizado en un cañadón de difícil acceso para el personal y medios aéreos.

Los brigadistas empezaron a trabajar esta madrugada Gentileza: Parques Nacionales

Las autoridades del parque nacional solicitaron no circular por la zona en la que se desarrollan las operaciones de combate del fuego, ya que hay un importante despliegue de móviles de emergencia, medios aéreos y embarcaciones. En tanto, la navegación en el sector Sur del Lago Futalaufquen y en el Embalse Amutuy Quimey se encuentra restringida por el momento por uso de recarga de aviones y helicópteros.

Asimismo, las sendas La Balsa y Laguna Toro han sido cerradas por precaución “ante eventuales incidentes que requieran rescate o atención por parte del personal abocado al combate del incendio”.

Mientras tanto, el combate del incendio forestal desatado a principios de diciembre pasado en Puerto Café (Lago Menéndez) también se mantiene, aunque la situación tuvo un punto de inflexión la semana pasada, luego de la caída de intensas precipitaciones y un descenso marcado de las temperaturas.

El trabajo de los brigadistas empezó temprano Gentileza: Parques Nacionales

Ese incendio, que tuvo una expansión explosiva a partir del 5 de enero pasado y que ya afectó más de 16.000 hectáreas, se encuentra en su fase de “contenido”, situación que se puede revertir por condiciones meteorológicas adversas. Los brigadistas continúan monitoreando las condiciones meteorológicas y del terreno en cada área de trabajo con el fin de garantizar la seguridad del personal, según explicaron desde el Comando Unificado.

Gracias a las lluvias de la semana pasada, se definió la reapertura de las áreas turísticas en la zona centro y norte del parque Los Alerces. El turismo regresó a la zona durante este último fin de semana largo de Carnaval. Desde el pasado viernes también se encuentran habilitadas todas las actividades de navegación recreativa en el Lago Futalaufquen, mientras que en los ríos Arrayanes y Rivadavia se volvió a permitir el uso de embarcaciones sin motor.

Las sendas habilitadas de la Zona Centro se abren a primera hora, al tiempo que para emprender el sendero hacia el Lago Krügger es necesario registrarse en el Centro de Visitantes de Villa Futalaufquen. En tanto, los senderos de la zona afectada por el incendio y el sector de la Pasarela del Río Arrayanes continúan cerrados preventivamente, hasta que se realicen las evaluaciones de seguridad correspondientes.