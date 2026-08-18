¿Hay paro universitario hoy, martes 18 de agosto?
La protesta incluye la suspensión de clases y otras acciones para visibilizar el reclamo de alumnos, docentes y no docentes
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Este martes 18 de agosto comienza la medida de fuerza impulsada por los docentes y alumnos universitarios, que altera el dictado de clases y se extiende hasta el sábado 22, en reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y por mejoras salariales para el sector.
El paro universitario se prolongará por cinco días e incluye actos para el miércoles 19 en todas las universidades del país.
De acuerdo a la convocatoria de Conadu Histórica, se realizará un “banderazo por la universidad y la soberanía”.
En la cuenta de redes sociales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios se explican los detalles de la protesta. “En el marco de la semana de paro de la Conadu Histórica del 18 al 22 de agosto, convocamos a un banderazo, junto a todo el Frente Sindical y la FUA”, se lee en la publicación en Instagram.
“El miércoles 19 de agosto a las 11 horas realizaremos un acto para exigir una vez más el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Frente al Palacio Pizzurno y en todas las universidades del país”, anuncia la convocatoria masiva.
📢 PARO NACIONAL UNIVERSITARIO DEL 18 AL 22 DE AGOSTO— CONADU Histórica (@CONADUHistorica) August 13, 2026
En reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y la recomposición de nuestros salarios, CONADUH convoca a una semana de parode la docencia universitaria y preuniversitaria. pic.twitter.com/OIRDDGCobK
Qué le reclaman los universitarios al Gobierno
A continuación se detallan los principales reclamos de los alumnos y docentes de las casas de altos estudios de todo el país:
- Aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, actualizando salarios de trabajadores docentes y no docentes.
- Actualización urgente de las Becas Progresar y Manuel Belgrano.
- Transferencia de los incrementos comprometidos para los gastos de funcionamiento de las Universidades.
- Envío de recursos comprometidos a Hospitales universitarios.
- Cumplimiento del acta paritaria.
- Presupuesto universitario 2027 que contenga las demandas mencionadas.
Cuándo es la audiencia entre el Gobierno y los referentes de las universidades nacionales
Tal como informó LA NACION, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Adminsistrativo Federal N° 11, citó a una audiencia para el viernes 21 de agosto, al Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)–que reúne a los rectores de las universidades nacionales del país– y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La presentación judicial del CIN avanzó y derivó en la cautelar –que incluso dejó firme la Corte– que obliga a actualizar salarios y becas. Ahora, la UBA solicitó la audiencia porque buscan ampliar el reclamo a aumentos para los hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y técnica, ítems que quedaron por fuera de la sentencia.
Según concuerdan en el sector universitario, el incremento salarial que debería dar el Gobierno para cumplir con la Justicia asciende al 29%.
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