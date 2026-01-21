Hazaña a más de 3000 metros de altura: tres montañistas rusos saltaron desde el cerro Fitz Roy

EL CALAFATE.– En una acción deportiva extrema tres escaladores rusos lograron lo que hasta ahora no se había documentado en las paredes de granito del cerro Fitz Roy: saltar al vacío desde la cima del famoso cerro ubicado en cercanías de El Chaltén, en el Parque Nacional Los Glaciares. La hazaña deportiva incluyó el ascenso por una vía de alta dificultad y el descenso que combinó salto con wingsuit (o traje de alas) y paracaídas en el tramo final del descenso.

El hito deportivo, que se dio a principios de enero, pero trascendió en las últimas horas, fue realizado por el equipo integrado por los escaladores profesionales Boris Egorov, Vladimir Murzaev y Konstantin Jäämurd, todos miembros del colectivo Dirty Climbers, quienes alcanzaron la gloria tras escalar la exigente ruta Royal Flush, una vía que presenta unos 1250 metros verticales en la cara este del cerro Fitz Roy. Cada paso fue documentado y publicado en sus redes.

Trasladar los equipos hasta el punto de lanzamiento –ubicado a 300 metros de la cima de la montaña que mide 3405 metros-, les demandó tres días de arduo trabajo en la pared, antes de posicionarse en el punto de salida y lanzarse al vacío. El salto BASE (por su sigla en inglés Building, Antenna, Span, Earth) es un deporte extremo que consiste en lanzarse desde un objeto fijo y desplegar un paracaídas para aterrizar. Se practica desde puntos como edificios, antenas, puentes o montañas.

La hazaña combinó una ascensión técnica de alta dificultad con un descenso vertiginoso en caída libre con trajes especiales, según detallaron los protagonistas a través de sus redes sociales. El salto fue descrito por los protagonistas como “una configuración perfecta. Mucha suerte, fruto de toda una vida de experiencia”.

Boris Egorov al momento de aterrizar tras la hazaña Instagram @89boris

La expedición fue planeada en detalle y requirió de una ventana de buen tiempo, por lo cual los escaladores esperaron durante un mes en El Chaltén que se dieran las condiciones de clima perfectas para poder desplegar la aventura que recién se presentaron a principios de enero. El mismo equipo suele visitar con frecuencia la Patagonia y ya habían realizado saltos de BASE aquí desde el Cerro Torre y las cumbres Mojón Rojo y las agujas Guillomet y Saint-Exupéry en el mismo cordón montañoso.

El cordón montañoso del Cerro Fitz Roy Instagram @89boris

Según el testimonio de Egorov, publicado en el sitio especializado Planet Mountain, durante la escalada que les llevó tres días, el trío unió fuerzas con dos escaladores estadounidenses, Will Fazio y Zach Dreher, con quienes compartieron comida y campamento en las cornisas de la ruta. Además, contaron con la presencia de otro escalador, Ilya Kull, que fue parte del equipo de soporte.

“Dadas las condiciones favorables, decidimos intentar escalar el Fitz Roy y elegimos la ruta Royal Flush en la cara este, ya que ofrecía la línea más directa a nuestro punto de salida previsto. Esta posible salida nos la había indicado Rolando Garibotti en una foto, a quien le estamos muy agradecidos”, detallaron en referencia al reconocido escalador y guía de montaña argentino que ha establecido récords de velocidad en todo el mundo y es coautor de la guía de montaña Patagonia vertical.

Los tres montañistas minutos antes del salto desde la cima del Fitz Roy Instagram @89boris

Pasaron tres días en la pared del Fitz Roy hasta que la mañana del 7 de enero pasado dieron con el día y el lugar perfecto para el lanzamiento. “Estábamos a unos 300 metros por debajo de la cima, las condiciones eran perfectas, así que decidimos dar el salto”, detalló Egorov.

“Konstantin y Vladimir volaron con trajes aéreos y aterrizaron a ras del bosque. Yo salté con un traje de seguimiento y aterricé en el glaciar, justo al pie de nuestra línea. Para un vuelo con traje aéreo, representó uno de los mayores cambios de altitud del mundo: 2 minutos y 40 segundos de vuelo, seguidos de unos 2 minutos bajo el paracaídas. El salto fue simplemente asombroso”, indicó Egorov.

Y resumió la proeza con estas palabras: “Una pared enorme, un ascenso de varios días y una salida completamente nueva e impresionante. Una configuración perfecta. Mucha suerte, fruto de toda una vida de experiencia”.

Boris Egorov, Vladimir Murzaev y Konstantin Jäämurd, en Laguna de los Tres, con el cerro Fitz Roy de fondo Instagram @89boris

Egorov es un experto en las cumbres patagónicas. Como escalador de élite y guía de la agencia Club Seven Summits, —una organización alpina internacional especializada en organizar ascensos a las montañas más altas de cada continente-, ha dedicado gran parte de su carrera a fusionar el montañismo de alto rendimiento con los saltos desde cumbres remotas.

Tras el salto, el equipo debió lamentar únicamente la pérdida de una mochila con equipo costoso que cayó en una grieta y no pudo ser recuperada.