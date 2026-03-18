Historias de argentinos que emigran a las playas de Brasil y venden empanadas y sándwiches de milanesa entre cocos y caipiriñas

RIO DE JANEIRO.- Las cifras del verano 2026 muestran un escenario de contrastes en las rutas hacia Brasil. Según un informe de la Federación del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Santa Catarina (Fecomércio SC), difundido por el sitio O Globo, los argentinos representaron el 19% de los turistas en la primera quincena de enero, frente al 22% del mismo período del año anterior.

La pérdida de poder adquisitivo y un real más caro frente al dólar enfriaron parte del flujo, pero no detuvieron la tendencia evidente, en la cual del total de extranjeros que visitan Brasil, el 81% sigue siendo argentino.

Esa marea de turistas, que llena colectivos y agota las plazas hoteleras desde fines de diciembre, no solo busca un simple descanso. Detrás de los visitantes que bajan a la playa, hay otro fenómeno, tal vez más silencioso, de quienes se quedan a vivir. Para residentes como Nicolás Teruzzi o la pareja conformada por Virginia Salas y Diego Carrión, la gastronomía se convirtió en el rubro que les ofreció una estabilidad que les resulta difícil de proyectar en la Argentina.

Nicolás Teruzzi tiene 35 años, es oriundo de Eduardo O’Brien, provincia de Buenos Aires, y hace casi una década que eligió Río de Janeiro como su hogar. Llegó viajando, sin un rumbo fijo, hasta que la permanencia se volvió un hecho. Sus primeros años estuvieron ligados al sector turístico, pero el cierre total de la pandemia en 2020 lo obligó a recalcular su camino. Fue allí donde nació “La Fábrica”.

Nicolás Teruzzi, creador de La Fábrica Nicolás Teruzzi

“Elegí Río por su energía y el movimiento constante de gente. Sentía que podía haber una oportunidad para algo simple pero muy nuestro como las empanadas argentinas”, relata Nicolás en una entrevista con LA NACION. El desembarco en la arena no fue sencillo: “El primer día fue una mezcla de miedo, nervios y adrenalina. No sabía cómo iba a reaccionar la gente, pero cuando vendí las primeras y vi que gustaban, sentí un gran alivio”.

Hoy, el negocio de Nicolás ya no es una conservadora al hombro, sino una estructura que produce sus propias tapas y rellenos desde cero para evitar la “adaptación brasilera”. Según explica, los números de la supervivencia en Río son claros: “Haciendo números simples, un vendedor en la playa necesita vender aproximadamente unas 25 empanadas por día para cubrir sus gastos básicos: alquiler, comida y el día a día. A partir de ahí, todo lo que se vende de más ya empieza a ser ganancia”.

La Fábrica cuenta con más de 20 vendedores que recorren las playas de Río de Janeiro

Aunque el público inicial es el argentino nostálgico, el paladar local ya adoptó el producto. “El brasilero la elige porque es una comida sana para la playa; no es frita y se hace al horno. Termina siendo una opción práctica, rica y liviana”, detalla. Pero el camino a la estabilidad no fue un salto directo al éxito. “Los primeros tres o cuatro años fueron de muchísimo trabajo, prácticamente de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Hoy gané calidad de vida, tengo más tiempo libre y la satisfacción de ver que la fábrica crece”.

Actualmente, Nicolás funciona como una suerte de “puerta de entrada” para otros compatriotas a través de su Instagram (@lafabrica_br). “Llegan muchos chicos nuevos para hacer la temporada. Se termina armando una comunidad donde todos se ayudan con el alquiler y los primeros miedos de estar en otro país. Para nosotros es la mayor satisfacción: ver que el proyecto ayuda a otros a animarse a dar el paso”.

Puesto de La Fábrica en Río de Janeiro La Fábrica

Sazón Argentino: el desafío de instalarse en Florianópolis

A cientos de kilómetros hacia el sur, en la isla de Florianópolis, la tucumana Virginia Salas y el cordobés Diego Carrión consolidaron su propia microempresa: “Sazón Argentino”, conocidos en Instagram como @sazonargentino.br. Para ellos, la mudanza fue una búsqueda de paz. “Elegimos Florianópolis porque además de ser hermoso, es una de las ciudades más seguras de Brasil, eso nos dio mucha tranquilidad a la hora de comenzar una vida nueva”, explica Virginia.

Como todo inicio en el extranjero, la exposición pública del vendedor ambulante fue un reto más que psicológico. “El primer día es una mezcla de emociones, tenés vergüenza, un poco de incertidumbre porque no sabés si te van a comprar o no; al mismo tiempo caés en la realidad de que estás en un paraíso y sos quien maneja tus tiempos y tus ventas dependen solo de vos”, asegura.

La pareja vende empanadas y sándwiches en las playas de Florianópolis Virginia Salas

El éxito de su propuesta reside en el contraste con la oferta local. “Nuestros productos llaman a la nostalgia de Argentina, porque nuestra gastronomía es totalmente entrañable. Llegan al país y a los tres días ya no saben qué comer porque no hay variedad y la mayoría es frito. Entonces ahí entramos nosotros, para hacerlos sentir en casa. La verdad los brasileros tienen mucha admiración por la comida argentina, sobre todo por las empanadas. Ellos comen muy bien condimentado entonces quedan totalmente fascinados”.

Lograr el estándar de calidad no fue automático. “Nos costó un poco más de un año encontrar la materia prima correcta para nuestros productos. La masa es casera y el sabor es igual al de allá. Queríamos eso, llegar al paladar de cada argentino y que te feliciten por un producto bien realizado”. Económicamente, el esfuerzo rinde. Cada empanada cuesta R$10 y el sándwich de milanesa, otro de sus fuertes, R$35. “En promedio, con 50 empanadas y 50 sándwiches por día cubrimos alquiler y podemos vivir tranquilos. Solo en temporada, que son tres meses”, aclaran.

Clientes fieles de Sazón Argentino Virginia Salas

El rigor de la arena y el fin de la “romantización”

Emprender en Brasil tiene sus propias reglas de juego, y Virginia es contundente sobre la realidad de la venta ambulante: “En la playa no es tan fácil como todos creen. Existen permisos y lo más importante, códigos. Hay un respeto entre los vendedores como, por ejemplo, mantener todos un mismo precio dependiendo el rubro, sectores en la playa que ya están ocupados por vendedores con antigüedad y no ofrecer tu producto en sectores donde ya ofrecen lo mismo”.

Además, derriba el mito del “hermano” latinoamericano que facilita el camino: “Ser argentino no te abre las puertas, cuesta mucho más. Acá se sienten invadidos y por eso tenés que saber adaptarte a las reglas de este país”.

Tras tres años de residencia, la pareja asegura haber encontrado la estabilidad, pero sin ocultar lo difícil del proceso. “Podemos decir que este país nos brindó la estabilidad económica que necesitábamos. Pero costó muchísimo, es empezar de cero en un lugar desconocido con otro idioma y otras costumbres. A veces estás en lo alto y de un minuto a otro tenés que pelearla de nuevo. Hoy estamos muy contentos con lo que estamos logrando y aspiramos a grandes cosas, apostamos a Brasil con la gastronomía argentina desde que llegamos y así lo mantendremos”.

En Río de Janeiro, las playas de Ipanema y Copacabana son las elegidas para vender empanadas

El fenómeno tiene una explicación matemática que desvela a los economistas. Según datos de Embratur, Brasil cerró 2025 con un récord histórico de 9,3 millones de visitantes, de los cuales 3,4 millones fueron argentinos.

La ecuación es simple, vacacionar dos semanas en el país vecino puede resultar más económico que hacerlo en destinos nacionales. Según un relevamiento de Focus Market, mientras que una quincena en Mar del Plata tuvo un costo estimado de $5.121.156, en Florianópolis las opciones partían desde los US$200.

Esa misma brecha es la que sostiene el ecosistema de “La Fábrica” en Río o de “Sazón Argentino” en el sur. Para los que cruzan la frontera con el emprendimiento al hombro, el éxito no es una casualidad turística, si no que es el resultado de destacarse en un mercado que les permite, por primera vez, proyectar un futuro.

Sazón Argentino se encuentra en la playa Dos Ingleses en Florianópolis

Sin embargo, detrás del paraíso de las fotos de Instagram, persiste la advertencia de quienes ya hicieron el camino. Tras tres años de pelear cada real en la arena, Virginia y Diego eligen la crudeza por sobre el optimismo ciego: “Recomiendo que se informen, que evalúen todo. Hay mucha gente que romantizó venir acá y hoy no tienen dónde vivir o qué comer. Se puede, siempre y cuando lo hagas con responsabilidad”.

Para ellos, Brasil dejó de ser una postal de vacaciones para convertirse en el lugar donde, a fuerza de empanadas y sándwiches de milanesa, lograron comprar la estabilidad que tanto deseaban. Pero el costo, admiten, es aprender a vivir siempre con un ojo puesto en el código de la playa.