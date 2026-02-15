Hito antártico: realizan desde Ushuaia el primer vuelo comercial a la histórica Base Petrel y abren un camino anhelado

USHUAIA.– A pocos días de conmemorarse un nuevo Día de la Antártida Argentina, el 22 de febrero, se produjo un hecho histórico: por primera vez un vuelo civil aterrizó en la reconstruida Base Petrel. Lo concretó la empresa local HeliUshuaia con apoyo del Comando Conjunto Antártico (Cocoantar). A la ida, demoró cuatro horas en unir los 1200 kilómetros que separan esta ciudad de la base por los fuertes vientos de frente, cercanos a 150km/h. Tras permanecer seis horas en tierra, la aeronave regresó en dos horas y media.

El vuelo inaugural siguió un riguroso y estudiado plan que comenzó con el despegue desde Ushuaia a las 9.30 del jueves 12 de febrero. “Antes de aterrizar en Petrel, sobrevolamos la Base Marambio e hicimos dos aproximaciones para validar los instrumentos y las condiciones meteorológicas de la zona”, relató Osvaldo Mella, responsable de la empresa de aviación.

Despedida previa al despegue hacia la base Petrel

Continuando con su ruta el avión se dirigió a la Base Petrel, en Isla Dundee. “El comandante Roberto Valdés posó la aeronave de forma impecable a las 13.42, marcando el éxito del puente aéreo que une a Tierra del Fuego con el sector antártico argentino. Fue un momento de mucha emoción para todos, un sueño cumplido después de años de esfuerzo. Concretamos el primer vuelo civil que aterrizó en la Base Petrel”, agregó Mella.

“Este vuelo demuestra que la aviación civil, trabajando en conjunto con el Estado, puede ir de manera ágil y segura a la Antártida, como lo viene haciendo Chile”, continuó, y destacó además el rol de la Armada Argentina: “Desde hace 20 años nos apoyan, gracias a ellos pudimos desarrollar este proyecto y los vuelos que realizamos”.

El despegue hacia la base Petrel

Respecto del tiempo que llevan trabajando en la conexión Ushuaia-Antártida, Mella detalló que el sueño “siempre fue ir más al sur, no al norte. En 2017 presentamos con Valdés el primer proyecto de conectividad antártica a Marambio y Petrel, que todavía no estaba habilitada como pista pública. Presentamos los proyectos a nivel provincial y nacional, pero nadie nos abrió la puerta. Hasta ese momento los vuelos siempre estuvieron operados por la Fuerza Aérea. En 2020 compramos un avión con características particulares, una aeronave para pistas no preparadas como es King Air B200, que puede aterrizar en pistas de tierra o de asfalto, con motores potenciados, equipos Garmin para vuelo, etc”.

Tras años sin respuesta, “en julio de 2025 volvimos a presentar el proyecto. Hicimos estudios de impacto ambiental, tuvimos reuniones con la Cancillería y con la Dirección Nacional del Antártico que son los organismos de injerencia, y notamos que a nivel nacional había intención de que se pudiera avanzar en el proyecto, cosa que antes no nos había pasado”.

Sobrevuelo antes del aterrizaje en la Antártida

Así, el trabajo de los últimos años fue coronado con el aterrizaje en Petrel la semana pasada. Durante las horas que pasaron en la base antártica ese día, recorrieron las instalaciones y vieron de cerca la tarea que se hace para mejorar las condiciones de la pista de aviación. “Hay un proyecto muy importante para desarrollar la base y se está trabajando con mucho ímpetu. La pista está espectacular. Almorzamos ahí, hicimos una caminata por la costa y por un glaciar, muy impresionante. Después de eso, cerca de las 18.20, despegamos para Ushuaia, adonde llegamos dos horas y media después”.

Fundada en 1967, la base antártica Petrel fue la base operativa permanente más importante de la Argentina, hasta que un incendio en el invierno de 1974 la dejó sin posibilidad de operar. En febrero de 1978 pasó a ser una base temporaria de verano.

Así fue el aterrizaje del vuelo argentino en la Antártida

A partir de 2015 se tuvo previsto reabrir la base en forma permanente. Durante la Campaña Antártica de Verano 2013/14 se iniciaron las tareas para acondicionarla, pero continuó siendo transitoria hasta la Campaña 2021/22 que volvió a ser permanente, con el proyecto para realizar una pista de aterrizaje, construcción de un muelle, recuperación del nuevo hangar e instalaciones modernas.

Por su ubicación y accesibilidad, Petrel es una base clave para la proyección argentina hacia el Polo Sur.

Próximos pasos

Durante febrero y marzo HeliUshuaia fue autorizada a realizar vuelos de capacitación y reconocimiento. “Este proyecto va a servir para traslados humanitarios, para apoyo a los programas antárticos del mundo. También es un proyecto turístico, como hace Chile, que tiene 200 vuelos por año y factura más de 100 millones de dólares anuales, todo a Base Frei, que además ni siquiera es Antártida propiamente dicha”, describió Mella.

“Pensamos mucho en desarrollar la logística antártica. Se abre un mundo: capacitaciones, emergencias, gente que quiera ir al continente blanco sin lo que demora cruzar el Pasaje Drake en barco, que son cuatro o cinco días. Es un potencial muy importante para Ushuaia y para el país. Ya tenemos consultas, de hecho, mientras el avión estaba volando una compañía de cruceros nos estaba pidiendo información”, recordó.

Fundada en 1967, la base antártica Petrel fue la base operativa permanente más importante de la Argentina, hasta que un incendio en el invierno de 1974 la dejó sin posibilidad de operar Gentileza

Además, “se puede llevar carga de hasta 800 kilos a un lugar donde no van aviones, y todo sin que al Estado le salga un peso; de hecho, los servicios que nos da la base los pagamos”.

Mella consideró que “durante muchos años dejamos de lado la Antártida y no se vio la importancia que tiene. Acá hay gente que desde hace muchos años trabaja a pulmón sin que nadie se entere. El mundo mira a la Antártida, 100.000 pasajeros pasan por Ushuaia para ir al continente blanco. Perdimos un tiempo valioso en el tema antártico, otros países se desarrollaron mucho más”.

Y añadió: “Quisiera recordar la figura de Oscar Valls que en los ’90 apostó todo por la conectividad antártica con una línea aérea que se llamó Kaiken y que algunos egoístas le impidieron desarrollar. Él es un precursor de esto”.

Importancia estratégica

En el marco del Tratado Antártico, la presencia activa y la modernización de las bases antárticas son fundamentales. El objetivo de convertir a la Base Petrel en un punto de escala para otros países posiciona a la Argentina como el prestador de servicios logísticos en el sector, compitiendo con las rutas que suelen salir de Punta Arenas (Chile).

La Base Petrel se instaló en la Isla Dundee Gentileza

Además, teniendo una pista alternativa de alta operatividad a nivel del mar, se mejora la seguridad en operaciones de búsqueda y rescate. Si Marambio está “cerrada” por clima, Petrel ofrece una alternativa real para evacuaciones médicas o emergencias de cualquier tipo. También, para futuras misiones de apoyo científico.