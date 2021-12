Hito en el Cardenal Newman: el colegio admitirá mujeres a partir de 2023

A partir de marzo de 2023, el Colegio Cardenal Newman incorporará una novedad en su propuesta académica: un kinder (que comprenderá el nivel inicial, sala de 3, 4 y 5 años) que, además, será en un formato mixto. De esta manera, la institución rompe con una tradición de 74 años. El colegio, fundado en 1947, ha sido desde entonces exclusivo para varones. Pero, sumada a esta propuesta de educación inicial, se incluirá también otra para que las alumnas ingresen al nivel primario a partir de 2024.

Voceros de la institución bilingüe y católica anunciaron a LA NACIÓN que la iniciativa de educación inicial comenzará en marzo de 2023 y que se construirá un edificio exclusivo para las aulas que conformarán la enseñanza primaria y secundaria de las alumnas.

La novedad fue comunicada a las familias de los estudiantes a través de una carta.

La iniciativa nace de la mano del Instituto de Hermanos Cristianos, junto al directorio. “Esto implicará la continuidad en la institución de las alumnas que formarían parte del kinder, ampliando de manera gradual nuestra comunidad educativa mediante la incorporación de una propuesta académica para mujeres a partir de 1° EP [Enseñanza primaria] 2024, que promueva los mismos valores y principios de nuestra Misión como colegio”, señala el comunicado.

“Estamos iniciando ‘el Newman del futuro’, un camino que iremos recorriendo como comunidad. (…) Estamos convencidos de que la modalidad de educación diferenciada es la mejor manera de dar continuidad a este nuevo proyecto”, detallaron. Las instalaciones de las alumnas estarán separadas de las de los alumnos. “El espíritu del proyecto es que, en el marco del modelo de educación diferenciada, haya actividades compartidas entre varones y mujeres. El detalle del cómo, el cuándo y el dónde es algo que se va a ir evaluando en la medida en que avance esta iniciativa”, indicaron a LA NACIÓN fuentes de la institución educativa.

Además, apuntaron: “No se trata de dos colegios en uno, va a ser uno solo. Con los mismos valores y la misma calidad educativa que caracterizan al Newman”. En el momento de su fundación, el colegio era el único que reunía las tres características de bilingüe, católico y masculino. Luego de un “exhaustivo análisis con un equipo interdisciplinario conformado por miembros del Board [el directorio] y directivos, ex alumnos, padres y madres” durante ocho meses, según señala la carta, la institución eliminará el último requisito y se convertirá en una institución que también incluirá a las mujeres en su proyecto educativo.

A lo largo de su historia, esta institución cuenta con varios nombres reconocidos. En ella estudió el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, egresado de la camada 76. También el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay; el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca; el ex director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; y el que fue jefe de Asesores del Presidente, José Torello.

La historia

Alberto Olivero, director del Newman, que asumió en 2006, no se refiere a los más de mil alumnos como tal, sino como “familias”. John Henry Newman, un presbítero anglicano que había impulsado la adopción de elementos de la religión católica por parte de la iglesia de esa fe, se convirtió finalmente al catolicismo en 1845. Así, el inglés, que posteriormente fue cardenal, reflexionó y escribió sobre la filosofía universitaria y publicó el libro La idea de la universidad, en el que propone recuperar la figura del profesor como “un guía comprometido en la búsqueda de la verdad”.

El colegio, ubicado en la localidad bonaerense de Boulogne, fue fundado en 1947 por esa congregación católica de los Christian Brothers, nacida en Waterford, Irlanda, y fundada en 1820 por Edmund Rice, para atender a chicos desprotegidos y de bajos recursos económicos. La congregación se había instalado en Buenos Aires, en respuesta a un llamado de la autoridad eclesiástica de la Arquidiócesis de Buenos Aires para fundar una institución educativa católica y bilingüe para varones. Así, esta congregación erigió su primer establecimiento de enseñanza en América del Sur. En aquel momento se encontraba en la Avenida Belgrano al 1548, un modesto edificio en la Capital.