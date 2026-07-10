“Iluminación respetuosa”: patentan un sistema inédito de alumbrado público a demanda, qué barrio fue el inspirador

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En un hito histórico para la ciencia regional, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el Conicet han obtenido la primera patente en la historia de esa casa de estudios superiores por un sistema de iluminación pública a demanda sin antecedentes mundiales registrados.

Esta tecnología permite que las luminarias se enciendan únicamente cuando un peatón lo solicita a través de su teléfono celular, creando una “estela” de luz a su paso.

El proyecto nació de una necesidad concreta en el barrio Villa Los Coihues, cerca del Lago Gutiérrez, en Bariloche. Durante años, la comunidad estuvo dividida entre quienes exigían más luz por seguridad y quienes buscaban preservar la oscuridad para proteger la fauna nocturna y la observación del cielo estrellado.

En 2014, una asamblea de más de 120 vecinos decidió buscar una “tercera vía”: la iluminación respetuosa. Así surgió el “Plan Director de Iluminación Respetuosa” de Villa Los Coihues.

A diferencia de los sensores de movimiento tradicionales, que pueden activarse por animales o movimientos fortuitos, este sistema solo se activa por decisión del usuario.

Esto no solo reduce drásticamente el consumo energético, sino que también mitiga la contaminación lumínica, un problema creciente que afecta la biodiversidad y la salud humana.

En 2023 el equipo universitario y la junta vecinal impulsaron una implementación piloto

El dispositivo funciona mediante balizas y comunicación Bluetooth. Los usuarios deben utilizar una aplicación (llamada Beacon Simulator) para emitir una señal que las luminarias detectan, encendiéndose solo durante el trayecto recorrido. Aunque los primeros prototipos utilizaban wifi, el trabajo conjunto de docentes y estudiantes de diversas ingenierías permitió perfeccionar la tecnología hasta alcanzar el diseño actual.

El desarrollo fue coordinado por el investigador Santiago Conti dentro de la asignatura Ciencia, ética e intervención socioproductiva y ambiental, una materia interdisciplinaria que reúne estudiantes de las ingenierías Ambiental, Electrónica, en Telecomunicaciones y Computación, junto con la Licenciatura en Economía.

“Las necesidades sociales también tienen que tener su versión tecnológica”, afirmó Conti, destacando que el conocimiento universitario debe construirse junto a la comunidad que enfrenta el problema. En el diseño final participaron activamente los hoy graduados Ismael Fernández y Sabina Buss.

“No se trata solamente de tener una buena idea, sino de comprender cómo una comunidad aborda una problemática y encontrar cuál puede ser el aporte de la universidad desde la tecnología y el conocimiento”, sumó Conti.

Futuro y aplicaciones

Tras una exitosa prueba piloto realizada en 2023 en el Pasaje Peatonal Parque Nacional El Rey de Los Coihues, validada mediante encuestas a los vecinos, el sistema está listo para su implementación a mayor escala.

La patente otorgada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) otorga a la UNRN y al Conicet los derechos sobre esta tecnología, que tiene un enorme potencial para ser adoptada por municipios, cooperativas de servicios públicos y empresas del sector que busquen eficiencia y sostenibilidad.

Una aplicación permite encender las luces vía Bluetooth desde el teléfono de quien circula por el espacio público

Como señaló el vicerrector de la Sede Andina, Diego Aguiar, este logro demuestra cómo el saber académico puede resolver problemas cotidianos de forma novedosa y adaptada a los valores de la región.

Antecedente

En septiembre de 2023, un proyecto de la Escuela Nuevos Horizontes, en la ciudad rionegrina de El Bolsón, realizada en conjunto con la Fundación Osiris de Astronomía, resultó finalista del Premio Zayed a la Sustentabilidad 2023. La iniciativa argentina, que resultó seleccionada entre 5200 proyectos, buscaba concientizar a los locales sobre la problemática de la contaminación lumínica para implementar un modelo de alumbrado público más amigable con el medio ambiente.

El plan proponía que las luces se direccionaran hacia el suelo, que la potencia no fuera muy excesiva, que solo algunas se mantuvieran prendidas durante la noche y que otras se prendieran solo cuando fuera requerido mediante una aplicación diseñada por la Universidad de Río Negro, similar a Beacon Simulator.

“Las luminarias públicas representan una problemática global: generalmente están mal colocadas, mal orientadas y son excesivas. Sus consecuencias más evidentes tienen que ver con el derroche de energía, que es un recurso escaso y no renovable; el daño a los animales, que necesitan la oscuridad para descansar u orientarse; las dificultades para la observación del cielo nocturno; el encandilamiento al momento de circular tanto en automóvil como de forma peatonal y, el más importante, las consecuencias negativas en la salud de las personas, ya que provoca insomnio, estrés y posibles enfermedades a futuro no bien estudiadas hasta el momento”, justificó Diego Galperín, docente en la UNRN y presidente de Osiris.