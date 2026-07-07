Qué significa tener un caracol en tu jardín o casa y por qué deberías prestar atención
Los expertos en espiritualidad china aseguran que este molusco tiene un significado profundo en la vida de los individuos que habitan el hogar y trae un mensaje de esperanza
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Los caracoles parecen inofensivos, se mueven lento y a simple vista no representan un peligro para nuestra casa o jardín. Sin embargo, los expertos en espiritualidad china y feng shui aseguran que es necesario prestar atención cuando aparecen estos moluscos que merodean por el piso, las paredes o incluso la base de las plantas, ya que podrían traer un mensaje para los individuos que habitan allí.
Por qué los caracoles aparecen en el jardín y en la casa
- Según el feng shui, que un caracol aparezca en tu hogar no tiene una connotación mala, sino que representa un mensaje simbólico de libertad y conexión con la naturaleza.
- Los caracoles son mensajeros espirituales que simbolizan la protección, la perseverancia y la paciencia.
- Estos moluscos vienen a decirte que tenés que utilizar tu tiempo de manera sabia y eficiente.
- Este ser vivo recuerda que debés vivir el presente para que tus objetivos se cumplan.
- El caracol es sinónimo de lentitud, lo que indica que tenés que tomar tus decisiones con precaución y prudencia.
- El molusco representa el ciclo de la vida, el crecimiento y la transformación.
- Está vinculado con la resiliencia y la fertilidad.
Por qué los caracoles se instalan o rodean tu casa
Durante el invierno es común que estos moluscos se instalen en el perímetro de tu hogar, ya que buscan la humedad y se alimentan de las plantas que integran tu jardín.
Pueden representar una amenaza para ciertas especies, ya que en temporada invernal consumen las hojas más verdes que sobreviven a las bajas temperaturas. Por ese motivo, si no querés tener estos moluscos en tu jardín, podés instalar trampas caseras o retirarlos con la mano y transportarlos a una plaza o parque cercano.
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