Qué significa tener un caracol en tu jardín o casa y por qué deberías prestar atención

Los caracoles parecen inofensivos, se mueven lento y a simple vista no representan un peligro para nuestra casa o jardín. Sin embargo, los expertos en espiritualidad china y feng shui aseguran que es necesario prestar atención cuando aparecen estos moluscos que merodean por el piso, las paredes o incluso la base de las plantas, ya que podrían traer un mensaje para los individuos que habitan allí.

Que un caracol aparezca en tu jardín tiene un significado espiritual profundo FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Por qué los caracoles aparecen en el jardín y en la casa

Según el feng shui, que un caracol aparezca en tu hogar no tiene una connotación mala, sino que representa un mensaje simbólico de libertad y conexión con la naturaleza.

Los caracoles son mensajeros espirituales que simbolizan la protección, la perseverancia y la paciencia.

Estos moluscos vienen a decirte que tenés que utilizar tu tiempo de manera sabia y eficiente.

Este ser vivo recuerda que debés vivir el presente para que tus objetivos se cumplan.

El caracol es sinónimo de lentitud, lo que indica que tenés que tomar tus decisiones con precaución y prudencia.

El molusco representa el ciclo de la vida, el crecimiento y la transformación.

Está vinculado con la resiliencia y la fertilidad.

Por qué los caracoles se instalan o rodean tu casa

Durante el invierno es común que estos moluscos se instalen en el perímetro de tu hogar, ya que buscan la humedad y se alimentan de las plantas que integran tu jardín.

Los caracoles tienen un significado de protección y perseverancia para el hogar Tibor Szabo - (Fuente: Pexels)

Pueden representar una amenaza para ciertas especies, ya que en temporada invernal consumen las hojas más verdes que sobreviven a las bajas temperaturas. Por ese motivo, si no querés tener estos moluscos en tu jardín, podés instalar trampas caseras o retirarlos con la mano y transportarlos a una plaza o parque cercano.