Impactante incendio en un exmotel de Villa La Angostura

Un impactante incendio se desató el lunes último en un exmotel de Villa La Angostura, Neuquén. Ocurrió en el establecimiento conocido como Sasha, ubicado en la Ruta Nacional 40. Las imágenes que se difundieron en redes sociales mostraron fuertes llamas y columnas de humo negro que colmaron el lugar. Cinco bomberos debieron ser asistidos por inhalación de humo.

Los Bomberos locales recibieron el llamado de la policía cerca de las 21.20 del lunes, cuando el fuego comenzó en el hall central del exmotel ubicado en el kilómetro 2112,50, en una zona que tiene gran cantidad de tránsito en la localidad, reportó el medio local LM Neuquén.

Una vez que fueron notificados por la Comisaría 28, los bomberos se acercaron a las inmediaciones. También lo hizo personal de la comisaría; del Hospital Dr. Oscar Arraíz; la Brigada de Incendios; Protección Civil y el municipio -que brindó camiones cisterna.

Cómo es el lugar

En Sasha solía funcionar un motel, pero actualmente hay un grupo de familias que viven de forma permanente. Las 14 habitaciones disponibles se encontraban ocupadas bajo esta modalidad al momento del incendio.

Los bomberos trabajan en el exmotel Gentileza LM Neuquén

En diálogo con el medio local, el jefe de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, Wily Trujillo, sostuvo que cuando arribaron a la zona las llamas ya eran de importante tamaño.

“Cuando llegamos nos dimos cuenta de que el fuego estaba en una magnitud importante, por lo que hubo que convocar más unidades y reforzar el abastecimiento de agua con apoyo del municipio”, indicó.

Tras el inicio en el hall, el fuego se expandió hasta la lavandería y una sala de máquinas y, luego, llegó a diversas habitaciones.

Un incendio destruyó un motel familiar en Villa La Angostura, donde bomberos de todas las seccionales trabajaron para contener las llamas. Captura

Además, comentó que la estructura del lugar complicó la tarea de los brigadistas: estaba hecho principalmente de madera y contaba con espacios que favorecían la propagación de las llamas.

“Hubo que trabajar mucho en la contención para evitar que siguiera avanzando hacia otros sectores. Lo principal fue tratar de impedir la propagación a las demás habitaciones”, explicó al mencionado medio neuquino.

🔴 Un voraz incendio consumió gran parte del ex motel Sasha de Villa La Angostura durante la noche del lunes y dejó a varias familias sin sus pertenencias.



🗣️ "Cuando llegamos nos dimos cuenta de que el fuego estaba en una magnitud importante, por lo que hubo que convocar más… pic.twitter.com/59RShIy6Yu — LM Neuquén (@LMNeuquen) June 16, 2026

Gran parte del edificio resultó afectado y el operativo fue extenso: más del 90% del personal del cuartel -más de 30 bomberos- debió desplazarse a las inmediaciones del establecimiento para colaborar.

No se reportaron víctimas fatales y las familias pudieron evacuarse por su cuenta. Sin embargo, el edificio sufrió pérdidas materiales significativas. Cinco bomberos fueron trasladados preventivamente al Hospital ‘Dr. Oscar Arraíz’ debido a la inhalación de humo y monóxido de carbono. Allí fueron estabilizados y, tras ello, volvieron al cuartel.

El fuego fue extinguido cerca de la medianoche y las tareas continuaron cerca de las 2.30 de la madrugada. Por el momento, se desconocen las causas del incendio.