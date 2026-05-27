Quién era Ana Lía Corte, la mujer que apareció muerta en Bariloche

Este martes por la noche se confirmó el hallazgo del cuerpo de Ana Lía Corte, la mujer que había desaparecido hacía casi 20 días en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Sus restos fueron encontrados en un barranco cerca del cementerio, en una zona que ya había sido rastrillada previamente.

La víctima —quien había sido vista por última vez el viernes 8 de mayo, cuando se fue de su casa en el barrio de Melipal— tenía 52 años y, según había detallado su propia pareja, atravesaba desde hacía años un diagnóstico de salud mental y estaba medicada por un cuadro de depresión.

Pese a haber transitado momentos estables durante los últimos años, el mes pasado comenzó a presentar nuevamente episodios de insomnio y depresión, lo que había motivado un ajuste en su medicación, tal como consignó su pareja, Milton Marques.

Ana Lía Corte había tenido algunos episodios previos a su desaparición Facebook

Incluso, tras comenzar a tomar medicación en 2019, había tenido una serie de por lo menos cuatro episodios previos en los que se había ausentado de su hogar. El último había ocurrido durante 2021, cuando fue hallada con hipotermia tras escaparse del domicilio que compartía con su pareja.

“En el año 2021, en plena pandemia y ya medicada, se ausentó de la casa una tarde de lluvia intensa y fue encontrada la mañana siguiente en la playa del kilómetro 4 con un cuadro de hipotermia. Su búsqueda fue exhaustiva y sólo exitosa gracias a la ayuda de un perro especialmente entrenado que la encontró en un sitio que se había rastrillado anteriormente”, escribió Marques en un comunicado días antes de la aparición del cuerpo.

En esta última oportunidad, Corte salió de su vivienda sin celular ni documentos y llevaba con ella una mochila con fármacos. En un primer momento, los investigadores realizaron una serie de rastrillajes que abarcaron todo Bariloche y hasta la localidad vecina de Villa La Angostura, sin obtener resultados. Más tarde, el análisis de las cámaras de seguridad del transporte público permitió verificar que la mujer se bajó de un colectivo de la línea 50 en el Alto de la ciudad.

El hallazgo del cuerpo

La Policía de Río Negro confirmó el hallazgo del cuerpo este martes por la noche en la zona sur de la ciudad. Familiares de la víctima fueron convocados para confirmar su identidad tras el hallazgo realizado a la altura de las calles Clemente Onelli y Arrayanes.

Analía Corte desapareció en Bariloche Captura

A través de un comunicado, el Ministerio Público Fiscal de Bariloche confirmó luego que los restos hallados fueron trasladados a la morgue del hospital zonal para ser analizados por el Cuerpo Médico Forense.

En los últimos días, se habían realizado rastrillajes en diversos lugares de la ciudad patagónica y en diferentes zonas de la región, entre ellos, el arroyo Ñireco, Chalhuaco, edificios abandonados y la localidad de Villa La Angostura. Incluso, las autoridades ya habían recorrido el área en donde ahora aparecieron los restos de la mujer, por lo que también resta determinar cómo llegaron hasta ahí.