Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbili por la muerte de 13 personas en el temporal de Bahía Blanca

A casi dos años del feroz temporal que azotó la ciudad de Bahía Blanca en diciembre de 2023, la Justicia imputó a Leandro Ginóbili -hermano del exbasquetbolista y campeón olímpico Emanuel Ginóbilli- en la causa que se investiga el derrumbe de una estructura del Club Bahiense del Norte en donde se realizaba una exhibición de patín, que dejó como saldo la muerte de 13 personas.

El fiscal Cristian Aguilar realizó la acusación contra Ginóbili, como presidente y responsable del club, y sostuvo que “omitió disponer la suspensión del evento de patín de fin de año” pese a que el Servicio Meteorológico Nacional había emitido dos alertas de color naranja por las condiciones adversas del tiempo, según informó el medio ADN Sur.

Club Bahiense del Norte: debido a las fortísimas ráfagas de viento colapsó el techo y cayó sobre los presentes captura de vide

No obstante, a aquella omisión se le sumaría que la estructura que colapsó aquel sábado 16 de diciembre, no contaba con la correcta habilitación municipal para desarrollar actividades de esta índole.

Con estos antecedentes, Aguilar citó a Leandro Ginóbili a prestar declaración el 10 de diciembre y avanzó con la imputación formal por "estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves y graves culposas, estas últimas agravadas por la pluralidad de víctimas".

La ferocidad de los vientos arrancaron de raíz árboles, letreros y techos en diferentes barrios LA NACION/Mara Sosti

“La conducta imprudente de Ginóbili generó un peligro común, que ocasionó la muerte de 13 personas; lesiones en otras de distinta gravedad; y, simultáneamente, colocó también en peligro de muerte a quienes concurrieron al evento de patín”, expresaron desde el Ministerio Público, según consignó el mencionado medio.

Por otro lado, la fiscalía también citó a indagatoria a la exresponsable de habilitaciones municipales de Bahía Blanca, Laura Fabiana Soberón, quien a pesar de que la norma prohíbe realizar actos masivos si no se consiguió la habilitación definitiva, habría permitido que estos se lleven a cabo de igual forma. Quedó imputada por "incumplimiento de los deberes de funcionario público“.

Tras el fuerte temporal, el presidente Javier Milei viajó a Bahía Blanca junto con funcionarios y el gobernador bonaerense Axel Kicillof

Además, el fiscal encontró responsable al ingeniero Pablo Ascoiani, que fue el encargado de realizar los informes técnicos de la estructura que colapsó entre los años 2014 y 2016, durante su construcción. Ascoiani quedó imputado por los mismos delitos que Leandro Ginóbili. El sábado 16 de diciembre de 2023, vientos de más de 140 kilómetros por hora azotaron durante la tarde y la noche a la ciudad de Bahía Blanca, causando interrupciones del servicio eléctrico, caída de árboles en la vía pública, derrumbes y un saldo de de una decena de heridos y víctimas fatales.