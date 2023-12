escuchar

Este martes, un incendio voraz arrasó un edificio que está situado entre la Secretaria de Justicia y la Secretaria de Trabajo, sobre la avenida Alem. Las llamas ya fueron controladas por los bomberos porteños y el operativo ya se dio por finalizado. Hasta el momento se sabe que murió una mujer y que más de 80 personas debieron ser asistidas, entre las cuales 43 fueron trasladadas a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Se difundieron imágenes de cómo las llamas se asomaban desde el sexto piso del edificio y llegaban al séptimo, mientras una gran columna de humo negro se elevaba por encima del edificio de 14 pisos.

Qué pasó con el incendio en el edificio lindero a la Secretaría de Trabajo

El incendio empezó al mediodía en un edificio de oficinas y viviendas ubicado sobre Leandro N. Alem 668. El hecho ocurrió entre el sexto y séptimo piso, en donde en uno de ellos funciona una empresa de computación. Se trata de Laptop Baires, una compañía argentina que se fundó en 1995. Esta ofrece actualmente servicios de reparación de diversos productos tecnológicos.

Los bomberos de la Ciudad y la Brigada Federal Especial se trasladaron al lugar tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre la situación. Allí se encargaron de apagar el fuego y evacuar las personas en el edificio y en sus alrededores.

Incendio en Alem al 600 Fabián Marelli

Además, proveyeron asistencia a más de 80 personas con ayuda del el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME): 43 fueron trasladadas a hospitales cercanos por inhalación de humo y 38 recibieron oxígeno en el lugar.

“Hemos trasladado a un total de 43 pacientes por inhalación de humo. Hay 38 más que han sido asistidos en el lugar con unidades de oxigenación. Entre ellos hay tres menos. Lamentablemente, Bomberos me acaba de informar que hay una femenina fallecida, constatado por el equipo médico del SAME. Es un adulto. No me pregunten por la explosión porque no sé cómo ocurrió”, informó el titular del SAME, Alberto Crescenti en diálogo con LN+.

La información sobre la víctima fatal también fue confirmada por el comandante Diego Coria del cuerpo de Bomberos, quien dio detalles de su muerte: “En la búsqueda que se estaba realizando de las víctimas, personal encontró lamentablemente una persona sin vida. Fue constatado por un equipo médico. La víctima estaba entre el octavo y el noveno piso. Habría intentado bajar por la escalera y fallecido por inhalación de humo”.

El último parte del SAME precisó que la víctima fatal tenía entre 45 y 50 años. Asimismo, remarcó que se levantó la alerta roja emitida en establecimientos médicos cercanos y dio cierre al operativo cerca de las 14.45.

Por el momento, las autoridades investigan por qué se dio el incendio. Una de las hipótesis que empezó a difundirse es que habría habido una explosión que causó el siniestro. “Con respecto a las causales del incendio, todavía se está trabajando en ello. No podemos afirmar que haya ocurrido una explosión. No hay peligro de derrumbe y el incendio fue controlado. No hay otras víctimas”, indicó Coria a la prensa.

LA NACION

Temas Agenda