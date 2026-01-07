Incendio en Santa Cruz: desde hace tres días, arde un sector del Parque Nacional Los Glaciares

EL CALAFATE.- El Parque Nacional Los Glaciares se encuentra en vilo hace tres días cuando se dio la alerta de un incendio en el cerro Huemul, en las cercanías de El Chaltén. A pesar de que el foco ígneo se mantiene activo, la incorporación de un helicóptero con helibalde que se sumó al avión hidrante y una leve mejoría en las condiciones meteorológicas han inyectado optimismo a los equipos de emergencia que operan en la zona.

Hoy en El Chaltén el despliegue aéreo empezó temprano, mientras el helicóptero inició la tarea a las 5.30 con la carga del tanque en el agua del río De Las Vueltas, el avión hidrante de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) realizó nueve lanzamientos de agua antes del mediodía, cuando debió volar hasta El Calafate -a 100 km en línea recta- para abastecerse de combustible.

Helicóptero opera en el incendio del Cerro Huemul

Esta combinación de aeronaves es crucial, especialmente, para alcanzar los puntos más intrincados y difíciles del relieve montañoso, una característica preponderante de esta emblemática área natural protegida. Ayer la operación del avión hidrante tuvo que ser suspendida debido a las fuertes ráfagas del oeste que alcanzaron los 45 km/h que dificultaron las tareas y avivaron el fuego, según detallaron fuentes oficiales.

¿Cómo opera el avión? “La recarga del avión se hace en tres minutos, se cargan 3200 litros de agua con un extractor que tiene muy buena capacidad de agua. Este avión realiza descargas en zonas muy inaccesibles para los brigadistas”, detalló a LA NACION Leonardo Wozniak, miembro del Aeroclub El Chaltén, “Alf GNA Walter Omar D Anna”. Esa entidad realiza la fundamental tarea de asistir en el abastecimiento del avión.

La rapidez es un factor crítico para mantener la presión sobre el incendio. Él precisó el ciclo operativo del avión: “El avión está yendo a la zona de ataque al fuego y volviendo en 20 minutos. Con lo cual, estamos haciendo un poco más de dos disparos por hora. Hoy empezamos a trabajar a las 7.30 con el hidrante y el helibalde empezó a trabajar a las 5.30 desde la sede de Parques Nacionales”.

Brigadistas del PArque Nacional Los Glaciares y el CAP en el Cerro Huemul PNLG

Para la intendencia del parque, la situación ha sido catalogada como activa. El fuego se localiza en la ladera del cerro Huemul y los brigadistas acceden al lugar a través de las embarcaciones de la empresa de turismo Solo Patagonia que está asistiendo al personal.

Brigadistas desembarcan en el área del incendio. Fuente: Solo Patagonia

Ayer, un total de 22 personas trabajaron incansablemente en dos sectores críticos: mientras dos cuadrillas se enfocaron en un foco secundario que había comenzado a ganar dimensión cerca de la tirolesa, otras dos conformadas por personal de la Brigada de Incendios del Parque Nacional Los Glaciares y del Consejo Agrario Provincial (CAP) se desplegaron en una zona de extrema complejidad.

Esta área representó un desafío particular para los equipos de combate. Las condiciones topográficas, sumadas al viento constante y las ráfagas que se registraron, propiciaron que el fuego ascendiera; mientras ayer la meteorología jugó un papel crucial en las operaciones, hoy hay una mejora en las condiciones meteorológicas.

Desde el lunes, se registraron los vuelos de reconocimiento del avión Cessna 182 JBY del Aeroclub Lago Argentino de El Calafate, convocados por la intendencia del parque. Desde entonces, a diario sobrevuelan la zona transportando a personal del área protegida para poder tener un reporte sobre la magnitud del incendio.

Imagen del Cessna 182 JBY del Aeroclub Lago Argentino, camino a los focos de incendio en el Cerro Huemul, sobre la margen norte del lago Viedma FREDDY VERGNOLLE

Si bien con la llegada de un helicóptero a El Chaltén, se espera una mejoría sustancial en la capacidad de ataque aéreo. Uno de los desafíos logísticos que enfrentan los operativos es el abastecimiento de combustible: para esta tarde se espera la llegada de un camión cisterna del Ejército, con una capacidad de 5000 litros. De este modo, el avión no tendrá que viajar los 100 km en línea recta que lo separan del aeropuerto de El Calafate para abastecerse.

“Nuestro mensaje como aeroclub se centra en la importancia de la estructura aeronáutica para poder atacar de forma rápida el fuego, salvar bosques”, aseguró Wozniak en un alto de la tarea y destacó cómo el aeroclub en 2021 inició la gestión para tener el sistema de recarga en pista que en enero del 2022 se utilizó por primera vez.

Wozniak afirmó: “Como aeroclub necesitamos que se mejore la inversión en nuestra pista y en todas las trazas y pistas de la región de los bosques andinos patagónicos para preservar el recurso”. Y agregó que la inversión que se hace antes de la emergencia siempre es mucho más efectiva.

Mientras tanto, la logística y los refuerzos continúan llegando a la zona. La Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias, (Dllfye) envió 13 agentes. También llegaron brigadistas de la Administración de Parques Nacionales (APN) de Tierra del Fuego y de otras áreas protegidas de Santa Cruz.

La provincia de Santa Cruz también ha contribuido con 17 técnicos adicionales, quienes se suman a las tareas de apoyo. Su aporte es fundamental, no solo en términos de personal calificado, sino también en el suministro de combustible y la gestión de módulos para el personal, elementos esenciales para sostener una operación de esta magnitud durante varios días.