Domingo Faustino Sarmiento: “No es rico el que tiene plata, sino el que produce y sabe gozar del fruto de su trabajo”

En su libro Argirópolis, de 1850, donde propuso crear una ciudad en la isla Martín García que fuera capital de la Argentina, Uruguay y Paraguay, Domingo Faustino Sarmiento dejó una frase para pensar: “No es rico el que tiene plata, sino el que produce y sabe gozar del fruto de su trabajo”.

Además de su original propuesta, en el libro el prócer sanjuanino abogaba por la llegada de millones de inmigrantes europeos que se instalaran en el país para trabajar la tierra. Proponía también la construcción de líneas férreas que conectaran el país para poder exportar la producción agrícola, algo la generación del 80 convirtió en realidad.

“Nosotros no seremos fabricantes sino en el lapso de los siglos y con la aglomeración de millones de habitantes; nuestro medio sencillo de riqueza está en la exportación de materias primeras que la fabricación europea necesita”, escribió Sarmiento luego de la frase que titula la nota.

Domingo Faustino Sarmiento ARCHIVO

Quien fuera luego presidente de la República entre 1868 y 1874, aseguraba que con estas políticas “los pueblos del Interior hallarían medios de enriquecerse, poblarse y civilizarse ni más ni menos como Buenos Aires y Montevideo se han poblado y enriquecido rápidamente con la apertura de sus puertos al comercio extranjero”.