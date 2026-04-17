Una pareja de estudiantes fue encontrada muerta a cuadras de distancia en Rosario

Una pareja de jóvenes fue encontrada muerta a cuadras de distancia en Rosario, Santa Fe. El hecho conmocionó a la ciudad y se investigan las causas detrás de los fallecimientos. Por el momento, no hay indicios de violencia de género.

El hecho ocurrió entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, en dos cuadras diferentes de la calle 3 de Febrero en el barrio Lourdes. A la altura del 2400 fue hallada muerta Sophia Civarelli, de 22 años, en un departamento, informó el medio local Rosario3. Por el momento se cree que la pareja convivía en dicha residencia.

Civarelli fue encontrada con una herida cortante en el cuello que, por el momento, no indica el involucramiento de terceros. Se encontraba acostada en su cama y con un cuchillo de cocina en la mano, indicó Cadena 3. No se encontraron otros signos de violencia o golpes.

La noticia de su muerte fue conocida porque su pareja, Valentín Alcida, también de 22, llamó al 911 a las 4 de la mañana para alertar del fallecimiento. Minutos después, se dirigió a la casa de una amiga en 3 de Febrero al 1100, donde le contó lo ocurrido. Tras ello, se arrojó al vacío desde el octavo piso.

Su amiga llamó al 911 y el joven fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, donde murió poco después. Efectivos policiales se acercaron a ambos departamentos para investigar el hecho. El cuchillo fue secuestrado junto con los teléfonos de la pareja.

En el departamento donde fue hallada Civarelli, los efectivos encontraron una carta del joven.

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