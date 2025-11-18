Incendio forestal. No cede el fuego en una zona de bosques de la Patagonia y se amplía el operativo para controlarlo

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El incendio que se inició ayer a la tarde cerca del complejo de cabañas de Kritz, en Epuyén (Chubut), continúa activo en todo su perímetro y ya afectó más de 70 hectáreas de bosque. Hoy se suma un helicóptero con helibalde para combatir las llamas.

Según un informe difundido anoche por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut, el fuego se inició alrededor de las 16.20 en el paraje El Pedregoso, según se supone, cuando se “arrojaron cenizas calientes”. En plena alerta por vientos intensos y ráfagas, el fuego “corrió” rápidamente quemando arbustos, pastizales, plantaciones y bosque nativo.

El fuego trepó hacia el filo del cerro Pirque, en Epuyén.

“En el lugar del incendio la temperatura máxima fue de 20°C y una mínima humedad relativa del 30%. El viento con velocidades de 40–60 km/h del sector oeste y noroeste, con ráfagas de 70–80 km/h. Debido a la intensidad del viento, el incendio presentó desde el principio rápida propagación, comportamiento extremo con generación de focos secundarios, avanzando el fuego hacia el sector de la angostura y hacia la cumbre del Cerro Pirque”, indicaron desde la Secretaría de Bosques.

Desde el complejo Kritz, cerca de la ruta 40, el fuego se propagó hacia el sur y el este, subió hacia el filo del Pirque y fue saltando entre cañadones generando focos secundarios. El intenso viento de ayer hizo que el fuego tuviera un comportamiento extremo. “Si bien se investiga oficialmente, todas las señales apuntan a que la causa del incendio sería por negligencia”, advirtieron desde la Brigada Patagónica, formada por vecinos autoconvocados.

“La historia se repite”

Y agregaron: “La historia se repite, la proyección para la temporada no es favorable. La capacidad de respuesta recae, una vez más, en el esfuerzo de los equipos de combate y en la organización comunitaria. La reconstrucción de un vínculo sostenible con el territorio resulta urgente”. El incendio en el Pirque se sumó ayer a otro foco en el barrio Luján, en las afueras de El Bolsón, que pudo ser contenido a tiempo. Además de la extrema sequía imperante y tras un invierno en el que casi no hubo precipitaciones, en toda la zona cordillerana regía ayer una alerta roja por ráfagas.

Las brigadas trabajan desde ayer en el combate de las llamas

Ni bien se detectó el incendio en El Pedregoso (Epuyén), el personal de las bases que posee en la zona el SPMF junto con personal de la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) se distribuyó sobre el flanco izquierdo: se construyeron líneas cortafuegos con herramientas manuales y se realizaron tareas de enfriamiento con equipos de agua, con apoyo de autobombas pertenecientes al SPMF y SNMF.

Asimismo, los Bomberos Voluntarios de Epuyén y El Hoyo realizaron resguardo de viviendas de pobladores y complejos turísticos en el área afectada por el incendio. Anoche, personal de Bomberos Voluntarios de Epuyén realizó una guardia nocturna para garantizar el resguardo de viviendas y complejos turísticos.

Tal como señaló el jefe del incendio, Luis Fernández, para hoy se espera que la temperatura máxima alcance 20 °C, con una mínima humedad relativa del 25%. El viento comenzó a aumentar a media mañana, con velocidades de entre 25 y 35 km/h del sector oeste, con ráfagas de 40 a 60 km/h.

Hoy los trabajos comenzaron a las 7. Las tareas se concentran en reforzar las líneas construidas ayer sobre el flanco izquierdo del incendio. También se realizan tareas de enfriamiento con equipos de agua. Los combatientes cuentan con el apoyo de autobombas del SPMF y SNMF.

A su vez, los bomberos de Epuyén permanecen en alerta ante cualquier requerimiento. Hoy se suma al operativo un helicóptero con helibalde provisto por el SNMF. El medio aéreo realizará lanzamiento de agua sobre focos activos para facilitar las tareas de control del personal en tierra.

Está previsto además que se sume el operativo una topadora para realizar trabajos en la zona de la “cola” del incendio y el flanco derecho. Asimismo, se sumarán cinco combatientes de la Base de Servicio de Lago Puelo del SPMF.

Actualmente y según informaron desde el gobierno de Chubut, en total hay 186 personas afectadas al operativo de combate. Participa también personal de las bases del SPMF de Cholila, Golondrinas, Puerto Patriada, Lago Puelo y El Maitén.