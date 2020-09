Incendios. Conexiones débiles o clandestinas suelen generar las tragedias

Elsa Serrano murió asfixiada por un incendio en su departamento Crédito: Patricio Pidal/AFV

17 de septiembre de 2020

Esta semana fueron reavivados una serie de cuestionamientos vinculados a lo peligroso que puede ser una mala instalación eléctrica. Especialistas informaron que detrás de los incendios existen causas vinculadas al deterioro de las conexiones, al sobrecalentamiento de las mismas y muchas veces a una instalación ilegal y clandestina de electricidad.

Uno de los hechos sucedió anoche en un tercer piso de un edificio de Retiro, ubicado en Maipú al 900, donde vivía la diseñadora Elsa Serrano, que falleció por asfixia por inhalación de humo. El informe preliminar de Bomberos sostiene que la posible causa del fuego fue un cortocircuito por un desperfecto en el aire acondicionado.

Un informe oficial de estadísticas de la Ciudad muestra que, durante 2015, los bomberos intervinieron en más de 10.000 hechos vinculados a incendios.

El informe estadístico que muestra más de 10.000 casos de incendios en CABA durante 2015 Fuente: Archivo

Cortocircuitos, enchufes en mal estado, conexiones a la intemperie o mal hechas, un portalámparas o un transformador funcionando en mal estado, pueden ser una de las tantas causas de un incendio.

Reglamentos

Durante el año 2006 y luego en 2018, la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), publicó reglamentos para establecer ciertas condiciones que deben tener las instalaciones eléctricas para la seguridad dentro del hogar. La asociación denomina a estas mismas como "pérdidas no técnicas gestionables", que son aquellas para las cuales la distribuidora de energía eléctrica puede llevar a cabo acciones para su reducción y normalización a través del medidor. Generalmente, el origen de estos problemas son debido a falta mantenimiento eléctrico dentro de las viviendas o departamentos, lugar al que las empresas distribuidoras no pueden acceder. Según AEA, esto genera una medición defectuosa del consumo en el medidor, y fuga de electricidad, que puede aumentar la factura eléctrica y generar un desperfecto técnico.

El último informe emitido por dicha organización, muestra que en la Provincia de Buenos Aires, para noviembre del año 2019, la factura promedio de electricidad equivalía a $1.200 mensuales considerando impuestos. Además, informa que el 77% de los usuarios de EDENOR y EDESUR pagaban menos de $1800 mensuales.

Erik March, es electricista y trabaja hace años dentro de la empresa La Mantovana. Dedicado al mantenimiento edilicio preferentemente eléctrico dentro de la zona de la Capital. March cuenta que el reglamento dispuesto por AEA, no se cumple. En el mejor de los casos, parcialmente. "Generalmente la gente cree que no pasa nada si conectan el aire acondicionado, luego el horno eléctrico y otros electrodomésticos que demandan alto voltaje de electricidad, pero no es así. El material, por más nuevo y reciente que sea, se deteriora debido a la sobrecarga de tensión. Esto va avanzando y los cables quedan calcinados, junto con los enchufes. Con suerte termina ahí, y evitas un incendio", explica el técnico.

El informe preliminar de Bomberos sostiene que la posible causa del fuego en lo de Elsa Serrano fue un cortocircuto por un desperfecto en el aire acondicionado

March cuenta que en CABA es muy común recibir llamados de personas que viven en edificios de gran antigüedad, y que según sus palabras son propensos a incendios, ya que las paredes acumulan humedad con el pasar de los años y los cables dentro de la misma, sin mantenimiento, absorben el agua: "Me dicen: 'No tengo luz en casa. Levanto la llave de la térmica y salta sola', llego y efectivamente es así, tal cual fue descrito. Busco, rompo la pared, y encuentro cables quemados. Hogares con instalaciones eléctricas deficientes, cables antiguos y/o mal dimensionados para los consumos que tienen."

"Zapatillas"

March explica que otro de los graves problemas que se repiten en las viviendas a las que debe acudir, están vinculados a las múltiples conexiones sobre conexiones: "'Zapatillas' conectadas en más zapatillas. Tomacorrientes fundidos por altos consumos. Tableros eléctricos añejos o mal armados. Instalaciones sin descarga a tierra. Podría seguir comentando irregularidades que conducen a tragedias como la reciente en el departamento de Elsa Serrano, en Retiro. Creo que si se respetara el reglamento, los casos de incendios disminuirían un 40%", cuenta el técnico.

Haciendo referencia a lo sucedido en el edificio de Retiro, March cuenta que es muy difícil prevenir estos incendios, ya que solo la persona que vive dentro del departamento puede saber la conexión que hizo. Luego del incendio los peritos son los que determinan las causas del mismo, como en este caso que la falla fue en un transformador de una lámpara que estaba dentro del departamento de la artista,

En el conurbano bonaerense la situación es mucho peor. La precariedad de las instalaciones eléctricas en las casas y la cantidad de viviendas acumuladas en un terreno, llevan a que los incendios se extiendan rápidamente.

Alejandro Ibarra es Jefe de un cuartel de bomberos de la zona oeste de Buenos Aires: "La mayoría de los incendios son de casas precarias. Algunas utilizaban cables de teléfono para las instalaciones eléctricas. La mayoría utilizan cables muy finitos que cuando enchufan la estufa o artefactos de mucha tensión, el cable se quema y comienza el fuego", explica el bombero, quien además agrega que otra de las causas de incendio en viviendas precarias es debido a la forma de calefaccionarse: "Utilizan salamandras con leña, y al ser casas precarias, de madera y sin aislantes, un descuido origina inmediatamente un incendio", cuenta Ibarra.

Bombero

Para Ibarra, uno de los hechos que lo marcó en su profesión como bombero, sucedió en una vivienda barrial. Allí, solo dos personas pudieron salvarse de un incendio que abarcó un terreno en el cual había cuatro viviendas y cuatro familias. Una conexión clandestina sobrecalentó, produjo un derretimiento de los cables y como consecuencia incendió las viviendas del predio ubicado en un barrio de zona este.

Detrás de los incendios y de las instalaciones eléctricas, existe también un negocio clandestino e ilegal muy importante y recurrente, las conexiones ilegales.

ADEERA (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina) reúne a más de 47 distribuidoras de energía eléctrica de origen público, privado y cooperativo del país. Uno de los graves problemas planteados por la asociación es la pérdida energética debido al robo en conexiones clandestinas. La misma equivale al resultado de la cantidad de energía comprada por la cantidad de energía vendida: "Esto representa el saldo restante de las pérdidas totales de energía, y obedecen principalmente al uso clandestino del servicio de distribución, así como a ineficiencias internas, tanto técnicas como administrativas, y tienen una relación relevante con el contexto socioeconómico y la presencia de conflictividad social", explican desde la asociación, "Estas pérdidas se denominan no técnicas, debidas al hurto y/o robo de energía por acción sobre las redes eléctricas, equipos y/o medidores, o debido a la manipulación de información durante el ciclo comercial"

Marcelo vive hace más de 30 años en Merlo, se dedica a realizar conexiones clandestinas e ilegales en los medidores de electricidad. Según sus palabras lleva más de 20 años haciendo los "perros", como él llama a las conexiones clandestinas. "La gente me llama y voy. Yo no le paso el número a nadie", dice. Marcelo cobra $3.000 por cada conexión ilegal. Cuenta que llegó a realizar hasta quince conexiones ilegales diariamente en el distrito de Merlo.

Para realizar cualquier denuncia por fraude eléctrico, el ENRE (Ente Regulador de Energía), dispuso una línea anónima y gratuita las 24hs, 0800-333-3000, a la cual cualquier vecino puede comunicarse para informar el robo de electricidad.

Durante este mes, Edenor informó que el pasado mes de julio fue el mes de mayor consumo residencial de los últimos cinco años, superado solo por los registros de enero de 2016: "Podemos observar que la demanda total de clientes residenciales de Edenor de julio 2020 (1.129.904 GWh) duplica a la de abril de 2020 (561.283 GWh). En lo que respecta al detalle de las distribuidoras de jurisdicción nacional (CABA y GBA), durante julio 2020 demandaron un 36% del consumo total del país. Teniendo en cuenta este contexto, el incremento en el consumo se vio reflejado en las facturas." Informó la empresa mediante un comunicado de este mes.

Edenor registró que el mes de Julio fue récord en consumo eléctrico Fuente: Archivo

Algunas de las formas de prevenir incendios, es revisando periódicamente y usando responsablemente los artefactos eléctricos. Para ello, el técnico electricista Eric March, aconseja: "No sobrecargar tomacorrientes enchufando varios artefactos simultáneamente. Verificar el correcto funcionamiento de electrodomésticos, y luminarias periódicamente. Siempre tenga interruptores diferenciales y termo magnéticos acordes a los conductores y consumos. Asegurarse de tener una buena descarga a tierra. La electricidad no se huele, no se escucha ni se ve. Ante cualquier duda, siempre consultar a un personal calificado. No arriesgue su vida ni de terceros sin conocimientos eléctricos", informó.

