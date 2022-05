Martín Fierro 2022: La emotiva historia detrás del vestido de Pampita

Para el gran regreso de los Premios Martín Fierro, Pampita Ardohain eligió un vestido que no solo tiene historia, sino también mucha carga emotiva. Mientras desfilaba por la alfombra roja, la modelo se detuvo unos minutos para hablar frente a las cámaras de Telefe y reveló que el diseño que llevaba puesto era el mismo que lució Norma Aleandro en 1986, cuando ganó el Premio Oscar a Mejor Película Extranjera por La Historia Oficial .

“Tengo mucha emoción, estoy muy contenta con las nominaciones de Pampita Online, ShowMatch y como mejor jurado”, dijo la modelo, que fue acompañada de su marido, Roberto García Moritán, y su hija Ana, a quien amamanta a demanda y no pudo dejar en casa.

“Estoy usando un vestido con mucha carga emotiva, el que usó Norma Aleandro cuando ganó el Oscar por La Historia Oficial”, contó y develó la razón por la cual eligió ese diseño. “Es un vestido de Elsa Serrano. Yo le había prometido a Elsa que en alguna gala iba a usar alguno de sus vestidos. No se pudo dar y muy amablemente las hijas de Elsa, que están ahí, me cedieron del museo de ella este vestido maravilloso”, explicó.

Norma Aleandro en 1986 en los Oscar y Pampita en la actual ceremonia de los premios Martín Fierro Collage

Pampita se mostró feliz de poder estar cumpliendo la promesa que había hecho hace unos años. “Me va a estar acompañando como yo le había prometido. Las vueltas de la vida hicieron que tenga que ser en esta oportunidad, en este Martín Fierro”, agregó.

Pampita en la alfombra roja con el vestido que en 1986 lució Norma Aleandro, en los premios Oscar Gerardo Viercovich - LA NACION

El vestido de Elsa Serrano

El vestido que utilizó Pampita en los Martin Fierro 2022 fue diseñado por Elsa Serrano especialmente para la 58a entrega de los Oscar, la cual se realizó el 24 de marzo de 1986. Norma Aleandro, que en aquel entonces tenía 50 años, impactó con un modelo de encaje íntegramente bordado, forrado en raso de seda natural colorado, con mangas largas, hombreras y un pronunciado escote.

Pampita en Martin Fierro

“Estaba espléndida, y ese escote marcó tendencia en Hollywood”, contó Elsa rememorando el vestido. La diseñadora confeccionó el vestido a la distancia y sin pruebas, ya que la actriz se encontraba en plena gira de promoción. “Se lo hice por teléfono. Con su simpleza me llamó y me dijo: ‘Tana, me nominaron. ¿Qué me pongo de lo que tengo acá?’. Y yo le contesté: ‘Norma, son los Oscar, te voy a hacer un vestido’. Se lo mandé a Los Ángeles con su marido”, detalló Serrano.

Años después, Norma también habló del vestido. “Elsa me lo quiso regalar y le dije que ni loca, que se lo tenía que quedar de recuerdo. Me lo hizo sin probármelo, pero confiaba plenamente porque me conocía mucho y ya me había hecho varios trajes”.

El vestido no pasó desapercibido ya que esa noche de marzo de 1986, La historia oficial (de Luis Puenzo) marcó un hito en la historia del cine argentino al ganar el premio a Mejor Película Extranjera.