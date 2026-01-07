Incendios en Chubut: afirman que el origen es intencional y ofrecen $50.000.000 de recompensa para dar con los responsables

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Con tres frentes que amenazan viviendas, el incendio forestal que se inició este lunes a la tarde en Puerto Patriada, Chubut, se mantiene activo. Muchos vecinos llevan dos noches sin dormir y se organizan para defender sus casas. Hace instantes, el gobernador provincial, Ignacio Torres, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables de iniciar el fuego, que tuvo origen intencional, según se informó más temprano.

“Tengo casa en Patriada, estábamos ahí cuando comenzó el incendio. Estuvimos todo el día limpiando y preparándonos para la llegada porque se veía que se venía fuerte el fuego. Sucedió alrededor de las 20 del lunes, había apoyo aéreo, pero era muy fuerte. Muchos turistas habían quedado en el lago Epuyén y como cerraron el camino, tuvieron que esperar en la orilla”, contó Adán Jones.

El fuego, anoche, en Epuyén

Junto a amigos y tres brigadas de vecinos autoconvocados, Adán pudo defender su casa, aunque el fuego quemó parte de su terreno. En Puerto Patriada, el incendio arrasó tres casas en las primeras horas. Ayer, la prioridad estuvo puesta en apagar focos calientes y cuidar las chispas para evitar reactivaciones.

De todos modos, las condiciones de viento fuerte y altas temperaturas hicieron ayer que el fuego avanzara hacia la zona de Rincón de Lobos, cerca de El Hoyo, así como hacia el oeste de Puerto Patriada –en la margen oeste del lago Epuyén (y hacia El Desemboque, en el lago Puelo)– y hacia el sur: corrió muy rápido por el cerro Pirque hacia la localidad de Lago Epuyén. El fuego está ahora a unos 5 km de ese destino turístico.

El fuego en el cerro, anoche, visto desde El Hoyo Martin Rapoport

“Ahora estoy en Epuyén, vine a darles una mano a varios amigos. Ayer estuvo muy fuerte de este lado del lago, se quemó casi toda esta ladera del Pirque, que es reserva intangible. Y el fuego está muy cerca de las casas. Estamos trabajando con poca brigada oficial, somos todos autoconvocados”, sumó Adán.

Para hoy se espera menos viento que ayer, con temperaturas máximas algo por debajo que los últimos dos días. “Ayer a la noche fue un delirio, fue algo apocalíptico. Hubo algunos momentos muy críticos en los que todos tuvimos que evacuar hacia el lago. Se veían explosiones, pensamos que se habían prendido las casas. Después pudimos volver y vimos que no, así que seguimos defendiendo. Vinieron algunas brigadas autogestivas de la zona a colaborar, pero el panorama por momentos era muy desolador. La sensación de desamparo es terrible”, repasó Ivanna Legler, que vive muy cerca de la desembocadura del lago Epuyén en el río homónimo, sobre la ladera sur del cerro Pirque.

Según el gobernador chubutense, el inicio del fuego fue intencional, "con acelerante" Ivanna Legler

Durante horas protegieron las casas mojándolas con mangueras y lograron tener cierto control del avance del fuego hasta el momento. “Estamos igual en estado de alerta, porque se puede reiniciar. Además, estamos muy cansados. Ayer teníamos un extra de energía, pero hoy ya no damos más, estamos esperando relevos. La gente que llega son vecinos y brigadas autoconvocadas”, agregó Ivanna. Si bien bajó un poco la intensidad del fuego durante algunas horas, indicó que ahora “se viene de nuevo”.

Tras una noche muy dura, varias familias de Epuyén lograron salvar sus casas, aunque siguen pendientes y angustiados. Desde ayer a la tarde, cuando el incendio empezó a avanzar con rapidez por el cerro Pirque hacia Epuyén, los vecinos de esa zona advirtieron que ningún medio aéreo operó allí.

Devastación por el fuego en Chubut

En la cordillera chubutense hay actualmente cinco incendios, tres de ellos controlados (en Cholila, El Turbio y Lago Engaño) y dos activos: el de Puerto Patriada y el del Parque Nacional Los Alerces. El gobernador Ignacio Torres afirmó que “están operando cinco aviones hidrantes, un helicóptero y un avión de refuerzo, junto a más de 180 combatientes, 100 personas abocadas a tareas de logística, bomberos voluntarios de toda la provincia y equipos de Vialidad”.

Según dijo, el incendio iniciado en Patriada afectó más de 1800 hectáreas y quemó diez viviendas. Unos 3000 turistas debieron ser evacuados el lunes. “La Fiscalía determinó que se trató de un incendio intencional, iniciado con material acelerante”, advirtió Torres. Y añadió: “Lo más importante es llevar tranquilidad a toda la ciudadanía, porque estamos actuando en tiempo real y ante cualquier necesidad de evacuación para las familias, en este caso de Epuyén, donde está llegando una parte del incendio, garantizando por sobre todo la seguridad de las personas”.

El fueg alcanzó viviendas y vehículos EGMfotos/Agustin González Gamarra

A la vez, Torres anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos certeros y contundentes sobre los responsables de haber originado el siniestro. Sostuvo que cualquier información precisa sobre el hecho “se puede dar de manera inmediata a la comisaría más cercana para colaborar de manera complementaria con la Fiscalía y la Procuración, y también de manera conjunta con las fuerzas federales para dar con los responsables rápidamente”.

En El Hoyo, el gobernador chubutense se reunió hoy con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien prometió ayuda para combatir los incendios. Torres recalcó que los responsables del incendio “van a terminar presos”.

En ese sentido, en la provincia de Río Negro, a pesar de la prohibición total que rige de encender fuego al aire libre, en el Parque Nacional Nahuel Huapi se vienen labrando muchas actas de infracción y aplicando multas a turistas y residentes.

Un caballo muerto se ve en la zona afectada por el incendio forestal en El Hoyo MARTIN LEVICOY - AFP

En el marco de la emergencia ígnea, guardaparques de ese área protegida han intensificado las recorridas de control en áreas lacustres, costas de los distintos lagos, ríos y sitios de uso público. Durante estos controles, se detectaron personas realizando fuego y acampando en sectores no habilitados como en Isla Victoria, playa Muñoz (lago Gutiérrez), río Limay y Confluencia. Las multas por incumplimiento de la normativa vigente tienen un mínimo de $2.000.000.

En Los Alerces

Además del que afecta a El Hoyo y Epuyén, el otro incendio activo en Chubut es el que comenzó el 9 de diciembre en el área del lago Menéndez, en el parque Los Alerces. En las últimas horas, se activaron puntos calientes y el fuego avanzó con intensidad por la margen oeste del lago. “El fuego presentó un comportamiento extremo debido a los vientos y logró superar las líneas de defensa, avanzando rápidamente hacia sectores del cerro Alto El Petiso, hacia el norte. Ante ese escenario se evacuaron los campamentos y se estableció como prioridad la protección de viviendas de pobladores e infraestructura de prestadores turísticos”, informaron hoy desde el área protegida.

Hay varios focos en cercanías de Población Alarcón y las llamas sobrepasaron en varios puntos la ruta 71 hacia el noreste. Por eso, se definió el cierre temporal y preventivo de la ruta, entre Portada Norte y Bahía Rosales. Para hoy se prevé la llegada de varios refuerzos, entre combatientes de los parques Lanín, Laguna Blanca y Nahuel Huapi.

En tanto, también hay un incendio activo en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz: el fuego afecta la zona norte del parque, en el área del cerro Huemul, cerca de las tirolesas del río Túnel Inferior.