Incendio en Epuyén: por primera vez en diez días, el panorama empieza a ser alentador

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– A diez días del inicio del incendio en Puerto Patriada, Chubut, desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) provincial confirmaron que un 85% se encuentra contenido, mientras que el 15% del perímetro mantiene actividad. “Ya no hay riesgo para las localidades vecinas”, afirmó el gobernador Ignacio Torres.

Las lluvias de los últimos días colaboraron con el trabajo de los brigadistas. Además, en la zona de Epuyén hubo un descenso abrupto de las temperaturas, que hoy alcanzarán un máximo de 15ºC y se mantendrán en las próximas jornadas por debajo de los 20ºC. Así, por primera vez desde el inicio de las llamas, el panorama resulta algo menos desalentador.

Lluvia en en El Hoyo y Epuyén, después de los incendios Twitter

Ayer, el ingreso de un frente frío a la región generó vientos con ráfagas de hasta 40 km/h, lo que provocó una reactivación del fuego en el sector de Bahía Las Percas y La Condorera, sobre el cerro Epuyén, en la margen oeste del lago homónimo. Se trata del 15% del frente de fuego que aún mantiene actividad.

Allí trabajaron unos 100 brigadistas con el apoyo de medios aéreos, para evitar que las llamas avancen hacia dos pinares de importantes dimensiones. La reactivación en esa zona estuvo acompañada de focos secundarios que pasaron las fajas cortafuegos. Durante la noche, la brigada nocturna del SPMF trabajó en el control de focos activos con herramientas manuales y equipos de agua.

En Bahía Las Percas y La Condorera hoy se trabaja con herramientas manuales y equipos de agua. En tanto, se prevé que durante la jornada personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac) de Córdoba recorrerá el sector del cerro El Coihue, la Usina y el aserradero Franco para detectar puntos calientes y realizar enfriamientos.

Las condiciones meteorológicas son más favorables en la zona del incendio que arde hace diez días Twitter

Mientras tanto, decenas de vecinos de El Hoyo y Epuyén intentan comenzar con la reconstrucción. Más de 30 casas fueron consumidas por el fuego y decenas de familias huyeron con lo puesto de entre las llamas. Las redes de vecinos y amigos relevan las pérdidas y organizan la ayuda económica y las donaciones para los pobladores que perdieron todo.

En Los Alerces

En el Parque Nacional Los Alerces, en tanto, el incendio forestal que se inició hace más de un mes continúa presentando simultaneidad de frentes. “El dispositivo de control del incendio articula los requerimientos espontáneos para el ataque de los rebrotes”, indicaron desde el área protegida. En ese sentido, las tareas ayer se concentraron principalmente en las zonas de Lago Rivadavia, Laguna Froilán, Lago Verde, Río Arrayanes-Arroyo Braese, Arroyo Colehual y Cerro Riscoso.

En la víspera, hubo allí también un cambio favorable en las condiciones meteorológicas, con precipitaciones de diversa intensidad durante la tarde y noche, y un marcado descenso de la temperatura. Tal como señalaron las autoridades, ese fenómeno aportó altos niveles de humedad ambiente en las laderas y valles, ayudando a mitigar el avance de las llamas y a modificar la dinámica de dispersión que produce el viento en los focos secundarios.

Brigadistas trabajaron ayer en el combate del incendio en el Parque Nacional Los Alerces Nicolas Palacios - AP

“La mayor movilización de recursos se desarrolló en el sector Punta Mattos y Pasarela Río Arrayanes, con gran despliegue de personal y medios aéreos, combinado con el trabajo de la maquinaria vial que realiza las fajas preventivas para impedir la continuidad de los frentes activos”, añadieron. Durante la noche se llevó adelante una guardia conformada por guardaparques apoyados por un batán de 1000 litros: realizaron recorridas y control. Las tareas de monitoreo y apoyo se concentran en las poblaciones de la zona norte del parque cercanas al incendio.

Operan cinco helicópteros (tres del Ejército Argentino, uno contratado por la Administración de Parques Nacionales y otro provisto por la Agencia Federal de Emergencias), dos aviones hidrantes (uno de la Agencia Federal de Emergencias y otro gestionado por Parques ante la gobernación de Santiago del Estero) y un Boeing 737.

Además, desde el área protegida indicaron que se realizan vuelos con drone para la observación en diferentes sectores del incendio, para brindar apoyo aéreo en la toma de decisiones y detección de focos de calor. La ruta provincial 71 permanece con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. Se recomienda especial atención en el sector de Bahía Rosales debido a la entrada y salida de vehículos por la operación del helipuerto.