Incidentes entre manifestantes y la policía en la marcha por los jubilados en el Congreso

En una nueva protesta a favor de los jubilados en el Congreso, se registraron incidentes entre manifestantes y efectivos de la Policía Federal. Los uniformados le tiraron gas pimienta a personas que les arrojaban agua, yerba y palos.

Según imágenes difundidas por LN+, la policía, entre forcejeos y empujones, detuvo a varios manifestantes, entre ellos, el Padre Paco.

detienen al Padre Paco

Según se informó, el sacerdote permaneció retenido durante aproximadamente una hora dentro de un camión celular ubicado en la intersección de Combate de los Pozos y Alsina, hasta donde se acercaron varios diputados de Unión por la Patria para interceder en el conflicto.

Empujones, incidentes y máxima tensión frente al Congreso

De acuerdo al relato de Eduardo Valdés la Policía había presentado cargos contra el sacerdote por una presunta agresión a un efectivo. El legislador aclaró a LA NACIÓN que la fiscalía interviniente desestimó la acusación y dispuso la liberación del padre Paco.

Se registraron incidentes entre manifestantes y efectivos de la Policía Federal Hernan Zenteno - La Nacion

Sin embargo, minutos después de su liberación el sacerdote volvió a las inmediaciones del Congreso, donde se reportaron una serie de incidentes entre los manifestantes y volvió a ser aprehendido, por causas que aún se desconocen.

Eduardo Valdez en la marcha Hernan Zenteno - La Nacion

Entre uno de los videos capturados por LN+, se ve como un hombre en sillas de ruedas ataca a un efectivo de la Policía Federal. El hombre mantiene un tenso intercambio verbal con el policía y posteriormente, lo alienta a pelarse. Sin embargo, el efectivo no respondió y el manifestante se fue del lugar.

En otro video se ve a dos uniformados llevándose detenido a un hombre en muletas.

Manifestantes asisten a un hombre que se descompensó en la marcha Hernan Zenteno - La Nacion

Ante el avance de los manifestantes, las fuerzas de seguridad respondieron desplegando un cordón policial que, tras varios minutos de convulsión, logró estabilizar la situación.