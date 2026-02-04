Incidentes entre manifestantes y la policía en la marcha por los jubilados en el Congreso
Detuvieron al Padre Paco entre forcejeos y empujones
- 2 minutos de lectura'
En una nueva protesta a favor de los jubilados en el Congreso, se registraron incidentes entre manifestantes y efectivos de la Policía Federal. Los uniformados le tiraron gas pimienta a personas que les arrojaban agua, yerba y palos.
Según imágenes difundidas por LN+, la policía, entre forcejeos y empujones, detuvo a varios manifestantes, entre ellos, el Padre Paco.
Según se informó, el sacerdote permaneció retenido durante aproximadamente una hora dentro de un camión celular ubicado en la intersección de Combate de los Pozos y Alsina, hasta donde se acercaron varios diputados de Unión por la Patria para interceder en el conflicto.
De acuerdo al relato de Eduardo Valdés la Policía había presentado cargos contra el sacerdote por una presunta agresión a un efectivo. El legislador aclaró a LA NACIÓN que la fiscalía interviniente desestimó la acusación y dispuso la liberación del padre Paco.
Sin embargo, minutos después de su liberación el sacerdote volvió a las inmediaciones del Congreso, donde se reportaron una serie de incidentes entre los manifestantes y volvió a ser aprehendido, por causas que aún se desconocen.
Entre uno de los videos capturados por LN+, se ve como un hombre en sillas de ruedas ataca a un efectivo de la Policía Federal. El hombre mantiene un tenso intercambio verbal con el policía y posteriormente, lo alienta a pelarse. Sin embargo, el efectivo no respondió y el manifestante se fue del lugar.
En otro video se ve a dos uniformados llevándose detenido a un hombre en muletas.
Ante el avance de los manifestantes, las fuerzas de seguridad respondieron desplegando un cordón policial que, tras varios minutos de convulsión, logró estabilizar la situación.
Otras noticias de Marcha
"Fue un magnicidio". Con una “procesión” a las torres Le Parc, comenzaron los actos de homenaje a Nisman
Desde que asumió Milei. Los piquetes se redujeron 52,7%: las razones de un fenómeno visible en las calles y los números reales
Jornada de protesta. Los piqueteros volvieron a las calles para reclamar por ayuda alimentaria
- 1
La Justicia porteña, a punto de definir sobre la polémica obra en el Luna Park
- 2
El hacendado que donó una porción de terreno para que pasara el ferrocarril pero puso una condición ineludible
- 3
Qué dice el nuevo parte médico de Bastián Jerez, el niño que quedó en estado crítico tras el choque en La Frontera
- 4
¿Hay paro de trenes mañana, jueves 5 de febrero?