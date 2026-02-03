Elon Musk reaccionó con dureza tras una iniciativa de Pedro Sanchez para regular las redes sociales “Sucio y tirano”

Elon Musk, dueño de Tesla y de la red social X, apuntó en duros términos contra el presidente de España, Pedro Sánchez, a quien llegó a calificar como “tirano” luego de que anunciara una batería de medidas para regular las plataformas digitales. Durante un encuentro en Dubái, el español adelantó que prohibirá el acceso de menores de 16 años a las redes sociales y que impulsará cambios legales para que los ejecutivos de estas compañías sean penalmente responsables por las infracciones que se cometan en ellas.

“El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España”, disparó el multimillonario desde su cuenta en X, al compartir un fragmento del discurso que el presidente español Pedro Sánchez pronunció este martes durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái.

No es la primera vez que el gobierno español expresa su preocupación por “la proliferación de discursos de odio, contenidos pornográficos y desinformación” en las plataformas digitales, así como por su impacto negativo en los menores.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

“Hoy, nuestros hijos están expuestos a un espacio que nunca debieron navegar solos”, advirtió el mandatario. “Ya no lo aceptaremos”, agregó de forma tajante. Acto seguido, Sanchéz confirmó que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años, como parte de un paquete de cinco medidas que enviará al congreso español.

Entre las iniciativas presentadas, hay un punto que habría desatado la reacción de Musk: Sánchez anunció que impulsará cambios legales para que los ejecutivos de las plataformas digitales sean legalmente responsables por las infracciones que se cometan en sus sitios.

“Esto significa que los directores generales de estas empresas tecnológicas podrían enfrentar responsabilidades penales si no eliminan contenidos ilegales o que inciten al odio”, concluyó.

España se une así a un número creciente de países, incluidos Australia y Francia, que han tomado o están considerando iniciativas similares para restringir el acceso de menores a las redes sociales.

En enero, Francia aprobó una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales para niños menores de 15 años, allanando el camino para que la medida entre en vigor al inicio del próximo año escolar en septiembre. La ley también restringe el uso de teléfonos móviles en las escuelas secundarias.

Australia ha comenzado a implementar la primera prohibición mundial de redes sociales para menores de 16 años, después de que su gobierno aprobara una medida que responsabiliza a plataformas como TikTok, Twitch, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram por no impedir el acceso a niños.

Dinamarca, en tanto, ha introducido una legislación semajante para prohibir el acceso a las redes sociales a usuarios menores de 15 años, mientras que el Reino Unido anunció el mes pasado que considerará prohibir a los adolescentes el uso de redes sociales, a medida que endurece las leyes diseñadas para proteger a los niños de contenido dañino y del tiempo excesivo frente a la pantalla.