Melinda Gates habló de los chats que vinculan a su exmarido con el caso Epstein

Melinda French Gates, exesposa del empresario Bill Gates, se refirió en las últimas horas a los mensajes que vinculan al financista Jeffrey Epstein —condenado por delitos sexuales— con el cofundador de Microsoft. Sus declaraciones se produjeron luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara un nuevo y último conjunto de archivos relacionados con el difunto delincuente sexual, en el marco de una ley destinada a revelar qué sabía el gobierno sobre el abuso sexual de menores y las interacciones con los ricos y poderosos.

En los documentos difundidos, se alude a conversaciones que darían cuenta de que Gates había mantenido relaciones extramatrimoniales y había intentado conseguir medicamentos para tratar una infección de transmisión sexual sin conocimiento de su entonces esposa. Consultada sobre estos hechos en el podcast Wild Card, de National Public Radio (NPR), Melinda Gates afirmó que la sociedad atraviesa “un ajuste de cuentas”.

Melinda se separó de Bill Gates en 2021 Instagram:@ThisisBillGates

“Estoy triste. Es una tristeza increíble... Es pura tristeza. Dejé mi matrimonio. Tenía que dejarlo. Quería dejarlo. Sentí que, con el tiempo, necesitaba dejar la fundación. Así que es simplemente triste. Es la verdad”, dijo la empresaria, que se divorció en 2021.

Melinda Gates responds after Epstein Files suggest Bill Gates got an STD from “Russian girls” and planned to secretly medicate her.



NPR: “The emails in the files suggest that Bill Gates had additional affairs and that he tried to get medication to treat a sexually transmitted… pic.twitter.com/gF1jRJyRb5 — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 3, 2026

En ese marco, agregó: “Pero seguí adelante. Intencionalmente lo dejé de lado y seguí adelante. Estoy en un lugar inesperadamente hermoso en mi vida, así que cualquier pregunta que quede sobre lo que ni siquiera puedo empezar a saber del todo, esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos necesitan responder a esas cosas, no yo".

Más tarde, al referirse a los casos de abuso y tráfico sexual, señaló: “Ninguna niña debería ser puesta en la situación en la que fueron puestas por Epstein y lo que sea que estuviera pasando con todas las diversas personas a su alrededor. Es simplemente más que desgarrador“.

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick) Jon Elswick - AP

Según los archivos publicados el viernes pasado, Epstein redactó en julio de 2013 un mensaje de más de 200 palabras con el asunto “bill”. En ese texto, afirmó que Gates y su esposa atravesaban una “disputa matrimonial severa” y aseguró haber facilitado “encuentros ilícitos”, así como pedidos “potencialmente fuera de los límites de la legalidad” para el cofundador de Microsoft.

El medio Daily Mail publicó que un vocero de Gates rechazó las acusaciones y las calificó como “absolutamente absurdo y completamente falso”.