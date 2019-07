Increíbles fotos. Voló con su parapente durante el eclipse solar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2019 • 18:05

El parapentista chileno Víctor "Bicho" Carrera comienza las competencias de la temporada 2019 en Europa dentro de una semana. Pero se hizo tiempo para protagonizar una de las rutinas más impresionantes que haya realizado hasta ahora.

La misión de Carrera fue volar con su vela iluminada justo en el momento y en el lugar en que la luna se interpuso frente al sol, durante el eclipse solar total 2019.

El atleta Víctor "Bicho" Carrera, campeón mundial 2017, realizó una increíble rutina durante el eclipse total de sol en la localidad de Condoriaco, en la Región de Coquimbo, Chile Crédito: Red Bull Content Pool

Guiado por instrumentos que indican velocidad del viento, distancia y altitud, a las 16 del martes despegó desde el pueblo de Condoriaco, en la región de Coquimbo, en Chile. Una vez iniciada la fase parcial del eclipse, se situó sobre la cumbre más alta y comenzó una rutina de acrobacias.

Voló en Chile con su parapente durante el eclipse solar más esperado de 2019 Crédito: Red Bull Content Pool

La silueta de "Bicho" Carrera y su parapente dibujada sobre el sol Crédito: Red Bull Content Pool

Las acrobacias se mantuvieron durante 40 minutos hasta que la luna estuvo en posición. El día se transformó súbitamente en una noche iluminada solo por el aro solar. En lo alto se observó la vela del parapente de Carrera, provista de luces.

"Este es el tipo de proyectos que no esperas que se den en tu carrera y que te inspiran a seguir dedicando horas de vuelo en parapente. Poder ser protagonista de un fenómeno natural de esta importancia es algo único. No fue fácil porque solo tenía dos minutos para hacer calzar la vela en altura y profundidad frente a las cámaras. Y claro, conseguir este tipo de logros te motivan a buscar nuevos desafíos que hasta ahora no pensaba que pudieran realizarse. Esto me deja recargado para enfrentar el inicio de la competencia de este año, la que espero ganar nuevamente. Al final del día no me imagino haciendo otra cosa. Solo quiero volar", contó Carrera.

La jornada terminó con una rutina de acrobacias para los cientos de personas que se reunieron en lo alto de Condoriaco Crédito: Red Bull Content Pool

Las luces del parapente iluminaron la vela con el fondo del eclipse total de sol Crédito: Red Bull Content Pool

Fuente: Red Bull Content Pool

Edición Fotográfica: Enrique Villegas