Inquietud. Al calor extremo y el viento se suma un riesgoso fenómeno que complicaría más el incendio forestal en Chubut

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Otro día con temperaturas por encima de los 30º C y vientos que irán en aumento esta tarde y noche, con ráfagas de hasta 50 km/h, vuelven a poner a la localidad chubutense de Cholila en máxima alerta. Al alto riesgo de propagación se suma ahora la probabilidad de tormentas eléctricas.

En ese sentido, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNFM) emitió un alerta debido a bajos valores de humedad relativa, temperaturas elevadas y vientos muy intensos previstos hacia el domingo. Además, se registra la formación de tormentas con posible actividad eléctrica sin precipitaciones, lo que incrementa el riesgo de nuevos focos. “Nos avisaron que no salgamos hasta después de las 4 de la tarde porque hay tormenta seca”, contó Marcos, miembro de una cuadrilla de vecinos.

Múltiples focos en las veranadas al este de Cholila

Como cada día desde hace semanas, decenas de brigadas de vecinos autoconvocados –de Cholila, pero también de otras localidades, como Epuyén, Puelo, El Bolsón– continúan trabajando en los múltiples focos, muchos de los cuales se reactivaron ayer. Lo mismo ocurre con los cerca de 85 combatientes que el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) chubutense dispuso en el incendio que se inició el 5 de enero pasado en Puerto Patriada, Epuyén, y ahora avanza por el Blanco, uno de los cuatro valles que forman parte de Cholila.

El pueblo de Cholila permanece cubierto de humo

“Esta tarde se va a picar seguramente, porque hay mucho viento. Y hace muchísimo calor. Estamos atentos a un foco grande que hay detrás del campo de los Riquelme, en las Piedras Bayas. Tiene mucha actividad. Ahí también está trabajando la Brigada Nacional. Si ese fuego pasa, podría bajar para la zona del lote 14, donde hay población”, advirtió Ailín, que también forma parte de una cuadrilla de vecinos organizados. En lo de la familia Riquelme y el Cañadón de Roberts, el fuego sigue avanzando hacia el sudeste.

Con el correr de los días –especialmente desde el miércoles pasado, cuando las llamas ingresaron a Villa Lago Rivadavia tras exceder los límites del Parque Nacional Los Alerces–, los pobladores de esa villa comenzaron a relevar ellos mismos los focos y puntos calientes en cada zona, a partir de la información que brindan los propios vecinos y los datos que obtienen a partir del dron de uno de ellos. Así consiguen estar actualizados de lo que ocurre y comparten esa información con las cuadrillas, que actúan de acuerdo a la peligrosidad.

Las cuadrillas de vecinos y autoconvocados trabajan sin descanso en distintos puntos

Otro lugar que recrudeció en las últimas horas es el valle del Blanco, donde se abrieron varios frentes por las condiciones meteorológicas. Allí se trabajó ayer con un helicóptero. Desde el SPMF indicaron que continúan las tareas de líneas y enfriamiento en Villa Lago Rivadavia, estancia Los Murmullos, Eco Aldea y Laguna Villarino, con maquinaria pesada y medios aéreos. En la Eco Aldea, vecinos y voluntarios lograron controlar un foco en el pinar de Gerez.

Mientras tanto, en el Parque Los Alerces, el fuego también se mantiene activo: el combate se desarrolla en 5 sectores con actividad en las zonas norte y centro del área protegida. Según informó Parques, allí trabajan más de 260 combatientes, con el apoyo de 6 helicópteros, 4 aviones y 1 observador.

Se perdieron miles de hectáreas de bosque donde los animales suelen pasar el verano

“Las condiciones atmosféricas tenderán a la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas, lo que favorecerá el desarrollo de columnas convectivas en algunos sectores. Si bien podrían registrarse precipitaciones en áreas puntuales, la actividad eléctrica asociada a las tormentas, junto con probables ráfagas de viento, puede generar importantes dificultades en las tareas de control y propiciar la aparición de nuevos focos ígneos por la caída de rayos. Además, durante el transcurso de la tarde se espera un incremento adicional en la intensidad del viento, lo que podría agravar estas condiciones”, sumaron desde Los Alerces.

Por el momento, los accesos entre el Complejo Turístico Bahía Rosales y el sector de Villa Futalaufquen y Puerto Limonao se encuentran habilitados para el turismo.