Murieron dos operarios en un accidente mientras reparaban una cloaca en Salta

Una tragedia ocurrió el martes por la tarde en la localidad salteña de Rivadavia Banda Sur cuando dos operarios de la empresa estatal Aguas del Norte murieron mientras realizaban tareas de reparación. Otros dos trabajadores resultaron heridos y se encuentran internados en Orán.

El hecho ocurrió en un predio de la empresa en la calle Diego Lucero, donde los operarios trabajaban sobre una tubería cloacal, indicó el medio salteño El Tribuno. Las primeras versiones indicaban que los trabajadores cayeron al pozo. Sin embargo, la hipótesis que más cobró fuerza es que habrían inhalado gases tóxicos, se descompensaron y murieron.

Un vecino fue testigo del hecho y le advirtió a las autoridades, que montaron un operativo con equipos de emergencia. La primera muerte se registró en el lugar del incidente, mientras que el otro operario murió a las 21.30 mientras era trasladado al hospital de la ciudad de San Ramón.

Murieron dos operarios de Aguas del Norte Informate Salta

Además, otros dos empleados resultaron afectados en el mismo episodio y fueron trasladados a Orán para brindarles atención médica. Uno de ellos se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva.

Aguas del Norte expresaron en un comunicado un “profundo dolor” por el trágico hecho y se puso a disposición para acompañar a las familias de las víctimas y confirmó que colabora con la investigación para determinar las causas de lo sucedido.

Familiares de las víctimas fallecidos exigieron explicaciones sobre las condiciones en las que se produjo el incidente. Todavía no trascendieron las identidades de los operarios.

El gerente general de Aguas del Norte, Juan Bazán, dio detalles en diálogo con Radio Salta. “Era personal de lugar que habitualmente realiza estas tareas. Estas instalaciones están operativas desde hace muchos años”, comentó.

En tanto, evitó ahondar principal hipótesis que manejan los investigadores. “Ahora no puedo informar con precisión qué fue lo que ocurrió. Sería irresponsable de mi parte. Habitualmente, en las cámaras se concentran gases, por eso el protocolo establece que esto es un trabajo en equipo. Cuando se accede a una cámara, se ventila generalmente para que se airee”, sostuvo.