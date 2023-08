escuchar

“No todos los adultos son buenos”. Bajo esta premisa, Eugenia Barker, cantante y docente de educación primaria, trata de difundir entre los más pequeños la naturalización de poner sobre la mesa distintas temáticas incluidas en la Educación Sexual Integral (ESI), a través de la música. En los últimos días, se viralizó un video de la profesional, en el que entonó junto a sus alumnos una canción para promover la detección del abuso infantil y de otros tipos de violencia. En diálogo con LA NACION reveló cómo mezcla su profesión y su gran pasión para transmitir un mensaje de apoyo y reflexión.

Eugenia Barker, de 42 años, lleva casi una década dedicándose a la docencia, profesión con la que compagina su gran pasión: la música. La profesora utiliza esta herramienta en su enseñanza a los alumnos de primaria en un colegio católico del barrio porteño de Belgrano; y, a su vez, posee un programa infantil en YouTube, donde acumuló más de 30 mil suscriptores, llamado Reina de corazones.

Eugenia Barker utiliza la música para la enseñanza Instagram: eugebarker

Sus primeros pasos como cantante fueron de la mano de la reconocida compositora de rock Hilda Lizarazu, con quien comparte un parentesco familiar, y de Fernando Samalea, en la banda infantil En un santiamén. “Aún participo en los coros de algunos de los shows de mi tía”, contó, en referencia a la intérprete de “Extraño ser”.

Barker utiliza la música en la enseñanza y ofrece a sus alumnos una canción, desde las patrias e infantiles hasta las que abordan un tema tabú, para comenzar la clase. En los últimos días, se viralizó un video en el que la docente interpretó la canción de Carlos Luis Sánchez, “Yo sé cuidar mi cuerpo”, que plasmó sobre la mesa el abuso infantil.

La canción sobre el abuso infantil que se viralizó en las redes sociales

“La temática que trata, en base a la ESI, y el debate que abre sirve para hablar, para profundizar y para despertar conciencias”, señaló Eugenia a LA NACION. Y apuntó: “Es una manera de alarmar y de no naturalizar, tanto a los chicos como a los padres, y de enviarle un mensaje al agresor, despertar su alarma”.

Una reflexión previa

“Todo lo enseño cantando”, exclamó Barker. Y detalló: “Previo a la canción, hubo una charla. Escribí en el pizarrón un disparador para que los alumnos reflexionaran sobre cómo podríamos cuidar nuestros cuerpos. Las respuestas fueron desde ir al médico y hacer deporte a aceptarnos como somos. Son temas humanos, de respeto hacia uno mismo y hacia los demás”.

Barker puso el foco en la detección. “El mensaje es que a los chicos les hagan ruido situaciones que pueden generarles incomodidad. Desde la agresión y la violencia a otros gestos menos explícitos, como que por el hecho de no entregar la tarea un docente les diga que no van a llegar a nada en la vida. Esto también es violencia y maltrato”, advirtió.

Y concretó: “Que, si se sienten mal, tengan la confianza para hablarlo con un adulto, sea su mamá, su papá o su docente. Los chicos están muy desprotegidos y tenemos que apoyarlos para que le den la voz a un adulto que sí los proteja. Y la escuela acompaña en muchas cuestiones que, capaz, en casa cuesta hablarlas o incluso es el lugar donde se produce la situación de violencia, física o psicológica”.

En tanto, la profesional destacó que, a raíz de la viralización del tema, recibió mensajes de apoyo y comprensión. “Una mujer me dijo que su tío abusó de ella a los 7 años y, en aquel momento, no sabía a quién recurrir. Otra que, cuando se lo contó a su mamá, no supo accionar y nadie hizo nada. Cuando un tema se pone sobre la mesa, se desarrolla la naturalización de hablar de ello sin tabúes”, concluyó.