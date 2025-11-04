Inteligencia artificial: las 10 profesiones que podrían ser reemplazadas en los próximos años, según Microsoft

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una curiosidad tecnológica para transformarse en una amenaza concreta para varios sectores laborales. Un estudio realizado por Microsoft, tras nueve meses de análisis del uso de su asistente digital Copilot, advierte que las profesiones que dependen de tareas repetitivas —como redactar, resumir, traducir o responder correos- son las más expuestas a la automatización. La investigación no tiene como objetivo determinar si la IA puede sustituir el trabajo humano, sino cuánto de ese trabajo ya está siendo producido por estos nuevos softwares digitales.

El estudio reveló que la correcta implementación de la inteligencia artificial aumenta la productividad en un 30%

Según el informe, la intervención de la IA crece a medida que los modelos se perfeccionan y los usuarios aprenden a utilizarlos. Microsoft evaluó múltiples interacciones y determinó que cuanto más rutinarias y estructuradas son las tareas, mayor es el riesgo de sustitución. En cambio, las actividades que requieren empatía, creatividad o criterio humano presentan menor vulnerabilidad.

Las conclusiones también indican que, si la IA logra automatizar cerca del 30 % de las tareas de un empleo, su efecto puede ser más positivo que negativo: serviría como una herramienta para aumentar el rendimiento, no necesariamente para desplazar trabajadores.

Los diez trabajos en riesgo

Intérprete y traductor: Las nuevas herramientas digitales de traducción pueden reproducir con precisión y rapidez los matices del lenguaje.

Historiador: La capacidad de la IA para procesar, clasificar y cruzar grandes volúmenes de datos convierte parte del trabajo de investigación en una tarea automatizable.

Asistente de vuelo: Los anuncios y comunicaciones rutinarias a bordo podrían ser reemplazados por sistemas automatizados, aunque la asistencia directa a los pasajeros sigue siendo esencial.

Representante comercial: La IA puede generar mensajes y anuncios persuasivos y gestionar contactos, aunque el componente relacional continúa siendo irremplazable.

Autor y escritor: Los modelos de la nueva era digital redactan textos y estructuras complejas y originales, lo que redefine el rol creativo del profesional más hacia la supervisión y la edición.

Representante de servicio al cliente: Chatbots avanzados pueden resolver consultas frecuentes con rapidez, aunque la empatía humana sigue siendo clave ante conflictos o reclamos complejos.

Programador CNC: Los sistemas inteligentes aprenden a leer y producir códigos complejos, reduciendo parte del trabajo técnico de programación industrial.

Operador telefónico: Su función de intermediación ya está en gran medida automatizada.

Empleado de agencia de viajes o taquillero: Las plataformas digitales con IA pueden realizar reservas, llenar formularios y optimizar itinerarios en segundos.

Locutor o DJ radial: La síntesis de voz y los algoritmos de recomendación musical permiten crear locuciones y programaciones automáticas para radios y podcasts.

Los sectores menos afectados

Los trabajos que dependen de habilidades humanas y requieren creatividad continúan siendo más difíciles de reemplazar

El estudio también identificó que las profesiones con bajo riesgo de automatización, son especialmente aquellas que exigen destrezas manuales, sensibilidad humana o presencia física, como los enfermeros, odontólogos, obreros de la construcción y técnicos especializados. Para Microsoft, el avance de la IA no representa una sustitución abrupta sino una evolución progresiva, donde la adaptación y la capacitación continua es clave para convivir con las nuevas herramientas y apuntar a la eficiencia.