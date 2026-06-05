Maxi López reveló cómo reaccionó Daniela Christiansson al ver su apasionado beso con Wanda Nara

La química que Wanda Nara y Maxi López mostraron en MasterChef Celebrity fue uno de los factores que llevó a Telefe a imaginarlos como los protagonistas de Triángulo amoroso, la primera ficción vertical emitida por el canal. Gran parte de la repercusión de la serie se centró en la escena final, en la que la expareja protagoniza un apasionado beso que generó mucha conversación en las redes sociales: ¿Fue un beso real o creado por inteligencia artificial? ¿Cómo reaccionó la esposa del exfutbolista, Daniela Christiansson, al ver las imágenes?

Entre rumores y especulaciones, López habló con la prensa sobre sus sensaciones y la postura de su mujer frente a la promocionada escena. Según se dijo en su momento, al momento de firmar el contrato la expareja aclaró que no habría escenas subidas de tono entre ellos, ya que él quería evitar problemas con su actual pareja. Sin embargo, estaba claro que la trama de la ficción jugaba, justamente, con la incomodidad que generaba en sus protagonistas el hecho de tener que besarse frente a cámaras.

Otra vez, Wanda Nara encontró la forma de volverse viral: la conductora y empresaria protagonizó un apasionado beso con Maxi López Prensa Telefé

En Triángulo Amoroso, Nara y López se interpretan a sí mismos. La trama de la ficción vertical gira en torno a la decisión de la expareja de protagonizar una innovadora novela. El conflicto se desata cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. “Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad”, reza la sinopsis oficial de la producción que se estrenó el 11 de mayo y que se puede ver en todas las redes de Telefe (Instagram, TikTok, Facebook y YouTube).

El beso entre Wanda Nara y Maxi López

López aclaró que si bien no existió una cláusula para evitar el beso real, se llegó a una decisión consensuada luego de abrir una conversación y un debate entre todos los involucrados. “Cuando nos muestran el guion y empezamos a ver el libreto, había una esperanza de parte de Telefe [de que se besaran] y de todos. Tuvimos que charlar y negociar; no fueron arduas, pero sí charlamos bastante, y siempre estuvieron esperando que pasaran muchísimas cosas”, remarcó el deportista.

¿Cuál fue la reacción de la mujer de Maxi López?

Triángulo amoroso, con Wanda Nara y Maxi López, se estrenó el 11 de mayo Adrian Diaz Bernini - Prensa Telefé

La actual pareja del exfutbolista es la modelo sueca Daniela Christiansson. Están juntos desde hace más de una década y tienen dos hijos en común [Elle y Lando] y recientemente decidieron instalarse juntos en la Argentina. Sobre una posible incomodidad de la modelo sueca con el beso de ficción entre López y su ex esposa, el centrodelantero dejó en claro que la madre de sus dos hijos menores comprendió que la escena se trataba de una mera cuestión laboral.

Maxi López se instaló en Nordelta junto a Daniela Christiansson y sus dos hijos (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

“No me dijo nada. Sabe cómo era toda la situación. Cuando me propusieron la ficción vertical lo charlé con ella, como charlo todos los proyectos. Compartimos. Dani [Daniela Christiansson] en ningún momento se puso mal o me dijo que no lo haga”, aseguró López en diálogo con una cronista de Los profesionales de siempre (Canal Nueve).

Sin embargo, en conversación con Desayuno americano (América TV) aclaró que para él era importante resguardar a su pareja: “Yo no soy un actor. Estoy aprendiendo, sigo mejorando y practicando. Sí está bueno que haya límites en ciertas cosas. El respeto es importante".

El beso de Maxi López con Wanda

Más allá de la escena del beso, en diálogo con Puro Show (El Trece), López también reflexionó sobre las repercusiones de la ficción en sí misma: “La [escena] del beso es fuerte, la de toda la serie es increíble porque la gente está respondiendo. Yo no puedo creer cómo se engancharon. Me gusta, es nuestra primera experiencia haciendo una ficción juntos“, agregó López.

Al momento de ser consultado sobre la utilización de IA en la escena del beso, se mostró esquivo. ”Yo digo que está muy bien producido, muy bien armado, muy lindo todo. Cuando me plantearon el libreto y vimos todo lo que era, nos sentamos a charlar con Solange [haciendo referencia al segundo nombre de Wanda Nara] y con el canal, porque queríamos hacer un producto lo mejor posible para que la gente se divierta“, sostuvo.

“Para mí, el secreto de todo es que la gente se divierta y esto despertó muchas cosas. Yo creo que tanto ella como yo lo disfrutamos y, por lo que hablamos, va bien”, agregó y ante la insistencia del cronista, López dejó en claro que no iba a desmentir el uso de la tecnología para la escena: “No te voy a responder”, cerró.

Maxi López hablando de su beso en la ficción con Wanda Nara

Para su incursión en la ficción, Wanda y Maxi recibieron entrenamiento por parte de una coach actoral de Telefe. “Ella está todo el tiempo con nosotros”, le dijo la conductora a LA NACION. “Me preparé bastante porque a mí me cuesta mucho concentrarme, así que tuve que trabajar en eso”, reconoció cuando le preguntaron por la mayor dificultad a la que se enfrenta en este nuevo desafío. “Con Maxi nos ayudamos a mantener la concentración porque hay momentos tensos en la ficción”, agregó. En la misma línea, el exfutbolista remarcó: “Nada de improvisar, tuve que estudiar mucho porque tengo que estar a la altura”.

Antes del estreno, Nara también hizo referencia a cuánto de su vida y la de López hay en la trama. “Bueno, a veces la vida real supera a la propia ficción. Hay un poco de todo, pero es todo ficción”, aseguró.