Internaron al nuevo dueño de Telefe en Punta del Este porque lo picaron avispas

Gustavo Scaglione, el nuevo dueño de Telefe, fue picado este martes por avispas en una chacra de Punta del Este y debió ser trasladado de urgencia a una clínica local, en José Ignacio, Uruguay. Según informaron medios locales, el empresario de medios llegó al centro de salud descompensado, pero rápidamente logró ser estabilizado y luego fue derivado al Sanatorio Mautone, donde recibió el alta.

“Vino en la camioneta desmayado, con la presión bajísima, en menos de 7, y en preparo”, precisó el médico Leonardo Falcao sobre el estado del empresario. “Enseguida lo llevamos a la zona de rehabilitación de la policlínica y tras seguir todas las pautas internacionales del shock anafiláctico logramos de a poco ir estabilizándolo”, agregó el especialista en diálogo con la emisora local FM Gente.

De acuerdo al relato del médico, una vez estabilizado Scaglione, de 64 años, fue derivado al Sanatorio Mautone en una ambulancia “bien dotada”, con el equipamiento necesario para este tipo de traslados, donada por una vecina del balneario al centro de salud. Allí, el dueño de Telefe fue dado de alta en el día.

“El paciente ya está bien; hoy vino a agradecernos”, señaló Falcao, quien destacó el gesto. “En general no se dan en esas cosas, los pacientes no vienen al otro día para agradecer la atención”, aclaró.

Gustavo Scaglione, empresario @scaglionegustav

Según publicó el medio local, al momento del incidente Scaglione se encontraba en una chacra situada a dos kilómetros de la policlínica de José Ignacio.

La compra de Telefe

Scaglione desembarcó en Telefe a fines de octubre, cuando selló la compra del canal a la empresa norteamericana Paramount, dejando atrás a varios competidores de peso, en una operación que, según pudo saber LA NACION, superó los US$100 millones.

En apenas una década, el empresario —que supo ser vendedor de repuestos de refrigeración en Rosario— se transformó en una de las figuras centrales del sector, tras la adquisición en los últimos años de canales, portales y diarios de Buenos Aires y de varias provincias.

Gustavo Scaglione durante el brindis. Gentileza: La Capital / Sebastián Suárez Meccia

En 2024 arribó a Buenos Aires y compró a Gabriel Hochbaum el 10 por ciento de las acciones de América, convirtiéndose en socio de Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt. Sin embargo, fuentes al tanto de la transacción aclararon a este medio que el rosarino no tuvo injerencia en las decisiones de sus pares.

El vínculo con Vila y Manzano es previo. Se remonta a cuando, tras adquirir el diario rosarino La Capital y la señal radial LT8, avanzó con la compra de los diarios UNO de Santa Fe y Paraná, además de algunas radios del interior del país por las que ya habían pasado Vila y Manzano.

Es bajo este contexto que LA NACION pudo confirmar que para la compra de Telefe- una negociación que llevó varios meses- Scaglione se asoció con Manzano. Más allá de eso, desde el entorno del rosario aseguraron que tiene respaldo financiero propio, y cuenta de relaciones en el exterior con fondos y bancos que lo acompañan. Además, las mismas fuentes hablan de amigos personales que lo respaldan en sus inversiones.

En relación con el desembarco en Telefe, y frente a la incertidumbre por eventuales modificaciones en el canal líder, Scaglione les aclaró a los suyos que “no hay que cambiar lo que anda”. Tal como anticipó este medio, entre los planes inmediatos del empresario figuraba preservar el perfil de “canal de la familia”, al margen de cualquier matiz.